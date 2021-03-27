DAİB Azerbaycan hedef pazarını analiz etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DAİB Azerbaycan hedef pazarını analiz etti

İHA

DAİB Azerbaycan hedef pazarını analiz etti

Azerbaycan ekonomisinin giderek gelişmesiyle Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ‘‘Azerbaycan Hedef Pazar Analizi’’ çalışması yaptı.
DAİB tarafından yapılan açıklamada, Dış ekonomik ilişkilerin en önemli boyutunu teşkil eden dış ticaret politikaları alanında bölgesel bazda kalıcı olabilmek, ülkelerin, bölge ülkelerine yönelik ticaret politikaları üretmesi ve komşu ülkeleri esas alan bir dış ticaret stratejisi takip etmesi ile mümkün olabileceği belirtilerek, “Komşu ülkelerle yapılan ticaret ülkelerin ticaret hacimlerinde önemli yerde bulunmaktadır. Bu nedenle Ülkemizin yakın komşusu olan Gürcistan, Gerek bölgemizde üretimi olan gerekse bölgede üretimi olmayıp aracı ticaret bağlamında ihracatı yapılabilecek sektörel alanlarda ürünlerin dünya pazarlarındaki arz ve talep verilerini, rekabet edilecek ticari partner ülkeler ve pazar paylarını, ithalatçı firmaları da kapsayacak şekilde, Gürcistan pazarındaki rekabet koşullarını analiz etmek ve bölge işadamlarının ve ilgili kurumkuruluşların istifadesi amacıyla, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) tarafından 'Azerbaycan Hedef PazarÜrün Analizi'' çalışması yapıldı” ifadelerine yer verildi.
DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, "Komşu ülkelerle bölgesel ticaret özellikle gelişmiş ülkelerin ticaret hacimlerinde önemli bir yere sahip. Yakın komşumuz Azerbaycan'da bu anlamda enerji, ulaşım ağları için stratejik konuma ve kalkınma potansiyeline sahip büyüyen bir pazar. Azerbaycan gerek alan olarak gerekse nüfus bakımından küçük bir ülke. Ama aynı zamanda büyük fırsatları barındıran bir ülke. Azerbaycan’da üretim yok denecek kadar az. Neredeyse her şeyi ithal ediyor. Bu nedenle uygun fiyat olmak şartıyla Azerbaycan’a iğneden ipliğe her şeyi satmak mümkün. Bu yönüyle bakıldığında, Azerbaycan yeni pazar arayan ihracatçılar için çok uygun bir ülke. Dışarıya açılmak isteyen, yakın bir pazarda yatırım yapma düşüncesinde olan firmalarımız için Azerbaycan, hayli uygun bir pazar bu sebeple Azerbaycan bölge iş adamlarımıza önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu sebeple yapmış olduğumuz bu çalışmanın hem ülkemiz hem de Bölge için son derece önemli olduğu düşüncesindeyiz’’ dedi.
Analiz Kapsamında Neler Var
Analiz kapsamında, ülkemizden 20152020 yılları arasında Azerbaycan’a gerçekleştirilen ihracat kalemleri, Türkiye’nin Azerbaycan’da avantaj sağlayan ürünleri, Azerbaycan’ın rekabetçi olmadığı sektör ve ürünleri temel hareket ve odak noktası alınarak bölgemizden Azerbaycan’a yapılacak ihracatın arttırılması/yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması amacıyla belirlenen potansiyel sektörlerde yer alan hedef ürünlerde, senaryo çalışması ve analizler yer almakta. Bu kapsamda ilgili ürün gruplarında, Azerbaycan’ın Türkiye'den İthalatı, Türkiye'nin Dünyaya İhracatı ve Ülke Dağılımı, Azerbaycan’ın Dünyadan İthalatı ve Ülke Dağılımı, Azerbaycan Vergi Oranı, Azerbaycan’daki İthalatçı Firmalar, Ürün birim fiyat bazında rekabet gücümüz, Azerbaycan’da ilgili sektörlerin gelişim seyri ve ivmesi bazında incelemeler yapılarak, sektör bazında ihracat potansiyeli taşıyan 36 üst ürün grubunda (Etsüt; İşlenmiş Gıdalar; Boya Sanayii; Kozmetik; İnşaat Malzemeleri; Otomotiv, Medikal; Mobilya; Tekstil; Aydınlatma vd.) yaklaşık 100 alt ürünle ilgili analiz ve öngörü çalışması yapıldı.
Azerbaycan pazarıyla ilgili ortaya çıkan fırsatı kaçırmamayı belirten DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, ‘‘Azerbaycan tüketim malı ihtiyacının büyük bir bölümünü ithalat ile karşılamak durumundadır. İki ülke arasında son yıllarda ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hususundaki isteklilik, iki ülkenin kültürel benzerliklere sahip olması, taşıma maliyetlerinin düşük olması gibi unsurlar bölge işadamlarımıza önemli avantajlar sağlamaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da kış geri döndü
YEREL HABERLER Erzurum’da kış geri döndü
Pandemide uzaktan karikatür eğitimi
YEREL HABERLER Pandemide uzaktan karikatür eğitimi
Aziziye Belediyesi’nden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nden anlamlı etkinlik
Pandemi sürecinde polikliniklerde sıra beklemeye son Sıra numarası artık karekod uygulamasıyla telefondan takip edilebilecek
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde polikliniklerde sıra beklemeye ...
Ağıralioğlu, Oltu’da esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağıralioğlu, Oltu’da esnafı ziyaret etti
ETB Başkanı Oral'dan Berat Kandili Mesajı
YEREL HABERLER ETB Başkanı Oral'dan Berat Kandili Mesajı
Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı
Aydemir Erzurum Kültür yatırımlarını paylaştı Aydemir Erzurum’u örnek gösterdi Aydemir: ‘Beratımız mübarek, dirliğimiz ebedi olsun’
YEREL HABERLER Aydemir Erzurum Kültür yatırımlarını paylaştı Aydemir ...
Oltu’da Mart karı yağıyor Vatandaşların zirai don endişesi
YEREL HABERLER Oltu’da Mart karı yağıyor Vatandaşların zirai don ...
Erzurum süte değer veriyor
YEREL HABERLER Erzurum süte değer veriyor
Başkan Yaşar’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Berat Kandili mesajı
TBMM’de Erzurum buluşması Aydemir ve Altınok Erzurum heyetiyle istişare etti Aydemir: ‘Filistinli kardeşlerimizin yanındayız’
YEREL HABERLER TBMM’de Erzurum buluşması Aydemir ve Altınok Erzurum ...
Naim Karataş’tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Naim Karataş’tan Berat Kandili mesajı
Pasinler Kaymakamı intiharı önledi
YEREL HABERLER Pasinler Kaymakamı intiharı önledi
BB Erzurumspor kuvvet depoluyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor kuvvet depoluyor
Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele ...
Öz: “Berat, af ve mağfiret gecesidir”
YEREL HABERLER Öz: “Berat, af ve mağfiret gecesidir”
Aziziye ilçesinde muhtarlar buluşması
YEREL HABERLER Aziziye ilçesinde muhtarlar buluşması
Down sendromlu çocukların Palandöken'de 'kar' eğlencesi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların Palandöken'de 'kar' ...
Palandöken Gençlik Merkezi ‘Meteoroloji Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Palandöken Gençlik Merkezi ‘Meteoroloji Günü’nü ...
Down sendromlu çocukların kızak keyfi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların kızak keyfi
Prof. Dr. Saltuklu: Cumhuriyet; yokluk, kıtlık, salgınlar üzerine kuruldu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Saltuklu: Cumhuriyet; yokluk, kıtlık, ...
Erzurumlu Murat ile Azerbaycanlı Aynura'nın online nişan töreni
YEREL HABERLER Erzurumlu Murat ile Azerbaycanlı Aynura'nın online ...
Erzurum ilçelerinde dere tanzimi ve sedde yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum ilçelerinde dere tanzimi ve sedde yapım ...