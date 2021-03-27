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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı

DHA

Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Albayrak, apartmanda kaloriferci olarak çalışan babası Veysel Albayrak ile güneş enerjisiyle çalışan araç geliştirdi. `Veselsun´ adını verdikleri, önde tek, arkada iki tekeri bulunan triportör tipi aracı 2 bin 700 liraya mal ettiklerini belirten Enes Albayrak, "Araçtaki parçaların yüzde 70'i atık maddelerden oluşuyor. Babamın adını verdiğim 'Veselsun'un, yeterli sermaye sağladığımızda batarya sisteminde hafif, uzun ömürlü LiFePo4 tipi hücre pilleri ve esnek yüksek verimli güneş panelleri kullanılarak 200 kilometreye kadar menzili artırılabilir. Günlük tüketim ihtiyacının yüzde 100'ü güneş enerjisi ile karşılanabilir" dedi.
Merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan Enes Albayrak, derslerden artakalan vakitlerinde, solar enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. Ar-Ge üretim ve araştırmalar ile ilgili çalışmalar yapan Albayrak, elektrikli ve güneş enerjili araçlara ağırlık veriyor. Amaçlarının, yerli imkanlarla ürünler ortaya çıkarabilmek olduğunu belirten Albayrak, "Önümüzdeki yıllarda planlamamız da gerek toplu ulaşım araçları gerek bireysel elektrikli araç sahipleri için solar şarj istasyonları üzerine çalışmalar yaparak gelişime ayak uydurmak. Beklentimiz solar şarj istasyonları içinde tıpkı endüstriyel solar çatı uygulamalarındaki çift yönlü sayaç sistemi ile üretim fazlası elektriğin şebekeyle mahsuplaşabilir olmasıdır. Solar şarj istasyonları için en büyük sorun depolama batarya sistemlerinin hem pahalı hem de ömrünün uzun olmamasıdır. Şebekenin olduğu bölgelerde mahsuplaşma ile bu sorunun önüne geçilmiş olacaktır" diye konuştu. 
'Veselsun' adını verdiği projesini babası ile yürüttüğünü kaydeden Albayrak, şunları söyledi:
"Amacımız, yaptığımız güneş enerjisi işinden artakalan kullanmadığımız atıl durumdaki hurda eşya ve malzemeleri kullanarak yerli araç yapmaktı. Babamla birlikte üzerinde çalıştığımız araçları tamamladık. Araçtaki parçaların yüzde 70'i atık maddelerden oluşuyor. 'Veselsun' şimdilerde günlük tüketim ihtiyacının yüzde 60'ını güneş enerjisi ile karşılayarak günlük 20 kilometre yol yapabilmektedir. Saatte maksimum 50 kilometre hıza ulaşabilen, güneş panelleri ile saatte 100 watt elektrik üreten solar sistemi ile yerli güneş enerjili araçlarda koltuk ısıtma, radyo, geri vites, elektrikli el freni desteği, solar güç kontrol otomasyonu, içten bobinli motorlu teker, 250 kilogram amortisör, 3 tekerlek gibi özellikleriyle dikkat çeken 'Veselsun' yolların tozunu atıyor. Yeterli sermaye sağladığımızda batarya sisteminde hafif, uzun ömürlü LiFePo4 tipi hücre pilleri ve esnek yüksek verimli güneş panelleri kullanılarak 200 kilometreye kadar menzili artırılabilir ve günlük tüketim ihtiyacının yüzde 100'ünü güneş enerjisi ile karşılanabilir hale getirebiliriz. Piyasada ithal kapalı kasa elektrikli araçların fiyatları 13 bin TL ile 95 bin TL arasında değişmektedir. Biz 'Veselsun'u 2 bin 700 TL gibi bir maliyetle ürettik." 
3 tekerlekli 2 araçla mahallede gezen babaoğul, kısa vadede hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Enes Albayrak, yakın gelecekte ülke ekonomisine katkıda en büyük payın Ar-Ge ve teknoloji tabanlı üretim çalışmaları olacağını belirtti. 
Oğlu ile gurur duyduğunu söyleyen, evli ve 2 çocuk babası Veysel Albayrak ise "Bu oğlumun çalıştığı bir sistem. Kaynak işlerini ben kendim yaptım. Diğer teknik ve mekanik işlerin tamamını oğlum yaptı. Araçlar elektrikli, güneş enerjisiyle çalışıyor" dedi
 
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-03-27 13:08:30

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