Sobaya benzin dökünce yanan Salih: Cehennemi yaşadım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sobaya benzin dökünce yanan Salih: Cehennemi yaşadım

DHA

Sobaya benzin dökünce yanan Salih: Cehennemi yaşadım


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)NİĞDE'nin Bor ilçesinde, yer altı şebekesi çalışmasında görev alan Salih Özsoy (23), köz halindeki ateşi fark etmediği sobaya benzin dökünce alevler içinde kaldı. Sobadan yükselen alevlerin vücudunun büyük bir bölümünü yaktığı Özsoy, "Cehennemi yaşadım. Allah nasip edince o cehennemden çıktım" dedi.
Erzurumlu Ayşe ve Ahmet Özsoy çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Salih Özsoy, eniştesi ile Niğde'nin Bor ilçesinde elektrik yer altı şebekesinde çalışmaya gitti. Özsoy, hafta sonu tatili olan 6 Mart günü kaldığı müstakil evin sobasını yakıp duş almak istedi. Köz halindeki ateşi fark edemeyen Özsoy, benzin dökünce alevlerin içinde kaldı. Sobadan parlayan alevler önce Salih Özsoy'un üzerindekilere ardından çevredeki eşyalara sıçradı. Bir anda alevler içinde kalan Özsoy odadaki dumanın çıkması için camı açtı. Çıkmak için gittiği kapı açılmayınca diğer kapıya yöneldi. Hayatta kalmak için büyük mücadele veren Salih Özsoy, evden çıkmayı başardı. Yanan kıyafetlerine çıkaran Özsoy yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine gelen ambulansa Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Özsoy burada yapılan müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 11 gün burada tedavi gören Özsoy, kendisine bakacak kimsesi olmadığı için Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirildi.
'HER TARAFI ÖNCE SİYAH BİR DUMAN SONRA ALEVLER KAPLADI'
Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedavisi devam eden Özsoy, yaşadığı o anları unutamadığını söyledi. Yaşamak için çok mücadele ettiğini ifade eden Özsoy, "Duş almak istedim ama hava biraz serindi. Eniştemle kaldığım evde kimse yoktu. Sobayı yakmak istedim. İçinde köz olduğunu bilmiyordum. Benzin közle temas edince bomba gibi patladı. Her tarafı önce siyah bir duman sonra alevler kapladı. Kurtulmak için çok mücadele verdim. Cehennemi yaşadım. Allah nasip edince o cehennemden çıktım. Yanan kıyafetlerimi hem çıkarıyor hem de bağırarak yardım istiyordum. Sonra komşuların çağırdı ambulansla hastaneye gittim. El, ayak ve vücudumun bazı yerlerinde yanıklar var. Tedavim biraz uzun sürecek ama hastanede çok iyi bakıyorlar ve doktorlarımızın da çabası ile kısa sürede iyileşeceğime inanıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-03-28 09:51:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı
YEREL HABERLER Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde ...
BB Erzurumspor, Antalya’da çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Antalya’da çalışmalarını sürdürüyor
Erzurum'da 112 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı
YEREL HABERLER Erzurum'da 112 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı
Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile çalışan araç yaptı
YEREL HABERLER Diş hekimliği öğrencisi, babasıyla güneş enerjisi ile ...
DAİB Azerbaycan hedef pazarını analiz etti
YEREL HABERLER DAİB Azerbaycan hedef pazarını analiz etti
Erzurum’da kış geri döndü
YEREL HABERLER Erzurum’da kış geri döndü
Pandemide uzaktan karikatür eğitimi
YEREL HABERLER Pandemide uzaktan karikatür eğitimi
Aziziye Belediyesi’nden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nden anlamlı etkinlik
Pandemi sürecinde polikliniklerde sıra beklemeye son Sıra numarası artık karekod uygulamasıyla telefondan takip edilebilecek
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde polikliniklerde sıra beklemeye ...
Ağıralioğlu, Oltu’da esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağıralioğlu, Oltu’da esnafı ziyaret etti
ETB Başkanı Oral'dan Berat Kandili Mesajı
YEREL HABERLER ETB Başkanı Oral'dan Berat Kandili Mesajı
Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı
Aydemir Erzurum Kültür yatırımlarını paylaştı Aydemir Erzurum’u örnek gösterdi Aydemir: ‘Beratımız mübarek, dirliğimiz ebedi olsun’
YEREL HABERLER Aydemir Erzurum Kültür yatırımlarını paylaştı Aydemir ...
Oltu’da Mart karı yağıyor Vatandaşların zirai don endişesi
YEREL HABERLER Oltu’da Mart karı yağıyor Vatandaşların zirai don ...
Erzurum süte değer veriyor
YEREL HABERLER Erzurum süte değer veriyor
Başkan Yaşar’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Berat Kandili mesajı
TBMM’de Erzurum buluşması Aydemir ve Altınok Erzurum heyetiyle istişare etti Aydemir: ‘Filistinli kardeşlerimizin yanındayız’
YEREL HABERLER TBMM’de Erzurum buluşması Aydemir ve Altınok Erzurum ...
Naim Karataş’tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Naim Karataş’tan Berat Kandili mesajı
Pasinler Kaymakamı intiharı önledi
YEREL HABERLER Pasinler Kaymakamı intiharı önledi
BB Erzurumspor kuvvet depoluyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor kuvvet depoluyor
Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Engelli ve yaşlı birimlerinde görev yapan personele ...
Öz: “Berat, af ve mağfiret gecesidir”
YEREL HABERLER Öz: “Berat, af ve mağfiret gecesidir”
Aziziye ilçesinde muhtarlar buluşması
YEREL HABERLER Aziziye ilçesinde muhtarlar buluşması
Down sendromlu çocukların Palandöken'de 'kar' eğlencesi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların Palandöken'de 'kar' ...