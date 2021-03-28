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Erzurum'daki meslek lisesinden Nahçıvan´a maske ihracı

DHA

Erzurum'daki meslek lisesinden Nahçıvan´a maske ihracı


Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde pandemide üretilen maskeler, Nahçıvan'a ihraç edilecek. Prensipte anlaştıklarını söyleyen Okul Müdürü Çiğdem Hopur, "İlimizde maske üreten meslek liseleri arasında yurt dışına açılacak olan ilk okuluz. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Prensipte anlaştık ve ihraç için gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.
Merkez Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde pandemi süreci boyunca üretilen maskeler, Nahçıvan'a ihraç edilecek. Iğdır'da ithalat ve ihracat yapan şirket yetkilileriyle ilk görüşmeyi yaptıklarını söyleyen Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Çiğdem Hopur, okulda öğrenciler tarafından üretilen tek kullanımlık maske ve tulumların örneklerinin beğenildiğini ve görüşmelerin olumlu geçtiğini aktardı. Pandemi sürecinde 1 milyon 200 binden fazla maske ürettiklerini belirten Hopur, şöyle konuştu: 
"Erzurum'da ilk defa meslek liseleri tarafından üretilen maskeleri ihraç edebilen okul olduk. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un talimatı üzerine koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren maske üretimine devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile yarı otomatik bir maske makinesi ve ultrasonik maske lastik basım makinası aldık. Öğrencilerimizle birlikte geçen yıl marttan bu yana tam 1 yıldır aralıksız olarak maske üretiyoruz. Tabi bizim üretimimiz sadece maske üzerine değil. İhtiyaç duyuldukça tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi de yapıyoruz. Özellikle pansiyonlu okullarda ve yemekhaneli olan bazı devlet kurumlarında tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi de yapıp döner sermaye kapsamında satışımız gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz ürünleri sadece Erzurum'da kullanmadık. Bugüne kadar ürettiğimiz maskeleri  Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Kars gibi birçok ile gönderdik. Türkiye'de özellikle Bursa, İstanbul ve Konya okulların yaptığı yurt dışı ihracatı biz de ilimize yakın olan Azerbaycan, Gürcistan, Nahçıvan, İran gibi ülkelere neden yapmayalım dedik ve arayış içine girdik. Iğdır'daki bağlantılarımızın ardından geçen gün bölgeye giderek Nahçıvan ile ihracat ve ithalat yapan şirket yetkilileriyle görüştük. Ggörüşmelerimiz çok olumlu geçti. Ürettiğimiz pamuklu ve tek kullanımlık cerrahi maskelerden numuneler götürdük. Nahçıvan'da eczaneler, havaalanları ve otogar gibi maske satışı yapabilen noktalara maske örneklerimiz ulaştı ve geri dönüşlerin gayet olumlu olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte Nahçıvan ile daha kapsamlı ihraç yapabileceğimiz bir üretim sürecine gireceğimize inanıyorum."
'GÜNLÜK 10 BİN MASKE ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİBİZ'
Siparişe göre maske üretim kapasitelerini artırdıklarını söyleyerek pandemi sürecinde toplamda elde edilen kazancı da açıklayan Hopur, "Günlük maske üretim kapasitemiz siparişle doğru orantılı. Yani şu anda bizim öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı özellikle geçen seneden alan öğrencisi olmayan öğrencilerimiz bile maske dikimi konusunda öğretmenlerimizle oldukça çaba sarf etti. Önce eğitim verdik sonrasında da maske üretimi sürdü. Özellikle ultrasonik maske yapıştırma makinasını kullanılabilen öğrenciler ve sanayi tipi dikiş makinalarını kullanan öğrencilerle birlikte maske üretebilen 30 öğrenciye sahibiz. Siparişe göre günlük 10 bine kadar maske üretebiliyoruz. Şu anda 2020 yılında döner sermaye ciromuz 986 bin 283 TL. Neredeyse 1 milyon TL'ye yaklaştık. Emek veren öğrencilerim, öğretmenlerimle gurur duyuyorum" diye konuştu.
MESLEK LİSELERİ GENÇLERİN ALTIN BİLEZİĞİ
Türkiye'de meslek liselerinin pandemi sürecinde daha çok öne çıkarak üretimi artırdığını ifade eden Hopur, velilere de çocuklarını meslek liselerine göndermekten çekinmemeleri çağrısında bulundu. Hopur, "Özellikle 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine seslenmek istiyorum. Lütfen öğrencilerinizi meslek liselerimiz de gönderin. Onların kollarına birer altın bilezik takmış olursunuz. Okulumuz sadece maske üretimi ve kaliteli mesleki eğitim ile adından söz ettiren bir okul değil. Okulumuz şu anda TÜBİTAK 2204 Proje yarışmasında ilçede en fazla proje çıkaran 2'nci okul oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı projemizde 30 öğrencimizi pandemiden önce Çanakkale, İstanbul ve Bursa'ya gönderdik. Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ahşap oyuncak yarışmasında bölge finaline kalan projelerimiz var. 2020 yılında 3 faydalı model, 2021'de bir faydalı model müracaatınız var. Faydalı model ve patent çalışmalarıyla da adından söz ettiren bir okuluz. Öğrencilerimizin okuldan mezun olduktan sonra istihdam sağlanıyor. Erzurum adına hem meslek liseleri adına hem mesleki teknik eğitim adına, en önemlisi ülkemiz adına iyi işler yapmak için elimizden gelen gayreti fazlasını göstermek için çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS
2021-03-28 10:29:09

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