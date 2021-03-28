KUDAKA’dan termal turizme destek

Olur Belediyesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan “Ilık Kaynak Kaplıca Projesi”nin protokolü imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven, Olur Kaymakamı İlker Eker ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan katıldı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma hedefleri arasında yer alan termal ve sağlık turizminin geliştirilmesi için attığı adımlara bir yenisini daha ekliyor. Tarihi, doğal güzellikleri, zengin kültürü ve kaplıcalarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olan bölgenin marka değerini ve turizm altyapısını güçlendirecek, yeni istihdam alanlarına imkân sağlayacak yatırımlara olan desteğini sürdürüyor. Proje kapsamında kaplıca ve termal sular açısından zengin, iklimsel ve çevresel koşulları termal turizme elverişli olan Olur ilçesinde hâli hazırda hizmet vermekte olan kaplıcanın modernize edilmesi, ek yeni binalar ve aile kabinleri yapılarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve ilçe ekonomisine girdi sağlanması planlanıyor.

Nitelikli turizm olarak adlandırılan termal ve sağlık turizmine yapılan yatırımlarla bölgede turizmin çeşitlendirilmesi, doğal zenginliklerin ortaya çıkarılması, turizmden elde edilen gelirin ve turist sayısının arttırılması hedefine katkı sunulması amaçlanıyor.

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