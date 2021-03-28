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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EGC’de yola Metin Barlak’la devam

İHA

EGC’de yola Metin Barlak’la devam

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanlığına yeniden Metin Barlak seçildi. Cemiyet merkezinde gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul toplantısında bir araya gelen gazeteciler, tüzükte yapılan değişiklikle Metin Barlak’a ikinci kez başkanlık yetkisi verdi.
Divan teşekkülüyle başlayan genel kurulda, Yakup Çakır Divan Başkanı, Yasin Güraksın ve Ali İhsan Karaca da katip üye seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Genel Kurul toplantısında; cemiyet tüzüğünde başkanlık için önceden belirlenmiş olan “bir dönem” şartı, “en çok iki dönem” olarak yeniden düzenlendi. Tüzük değişikliğinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilerek seçime gidildi. Kongreye tek aday olarak giren Metin Barlak, genel kurula katılan gazetecilerin tamamının oyunu alarak, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına ikinci kez seçilmiş oldu.
Gazeteciler için konut edindirme projesi
EGC Başkanı Metin Barlak, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Erzurum’daki gazetecilere konut edindirmek amacıyla bir proje yürüttüklerini ve bu bağlamda önemli bir mesafe kaydettiklerini hatırlatarak, “Geride bıraktığımız dönemde tasarladığımız ve üzerinde yoğun bir biçimde çalıştığımız bu projeyi belirli bir aşamaya kadar getirdik. Yeni dönemde bu projemizi hayata geçirecek ve meslektaşlarımızı inşallah konut sahibi yapacağız” diye konuştu.
Metin Barlak başkanlığındaki Erzurum Gazeteciler Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu ise, şu isimlerden oluştu:
Metin Barlak, Necdet Çakır, Samet Özünal, Naci Ergen, Mahmut Akdağ, Nesrin Çetinkaya, Recai Uygur, Sinan Aydın, Cengiz Durular.

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