BB Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı

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BB Erzurumspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya Belek’te yaptığı kampı tamamladı. Dadaşlar, çalışmalarını Erzurum’da sürdürecek.

BB Erzurumspor, Antalya Belek’te sürdürdüğü kampı bugün kondisyon, çift kale, taktiksel ağırlıklı çalışma ile tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal nezaretinde yoğun programda idmanlar yapan mavibeyazlılar, kalan son 10 haftada seri yakalayarak ligde kalabilecek puanları toplamayı hedefliyor.

Mavibeyazlı ekip bir gün aranın ardından salı günü Erzurum’a topbaşı yapacak.

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