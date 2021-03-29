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ETÜ yoluna doludizgin devam ediyor Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü açılıyor

İHA

ETÜ yoluna doludizgin devam ediyor Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü açılıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TRT Erzurum Radyosu’nda Doğunun Sesi programına katılarak Ömer Ergedik’in sorularını cevapladı.
Erzurum Teknik Üniversitesi’nin yakın zamanda yapmış olduğu çalışmalar ve geliştirmiş olduğu projeler hakkında Ergedik’in sorularını cevaplayan Rektör Bülent Çakmak, yakın zamanda müjdesini verdiği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü hakkında detayları paylaştı.
“Ankara’nın Doğusunda bir ilk olacak”
Türkiye’nin son 15 yılda havacılık alanında oldukça önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Rektör Bülent Çakmak, ETÜ bünyesinde kurulacak olan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün ülkemizde sadece 4 üniversitede bulunduğunu, Ankara’nın doğusunda ise sadece ETÜ’de yer alacağını söyledi. Erzurum Teknik Üniversitesi’nin mühendislik alanında yetkin bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Elektrik Elektronik, Makine ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerimizde mevcut olan altyapı imkanlarımızı, nitelikli akademik kadromuzu ve son teknoloji ile donatılan laboratuvarlarımızı açılacak olan yeni bölümümüze entegre etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
“TEKNOFEST’te dereceler elde ettik”
Bu kapsamda yeterli tecrübeye sahip olduklarına değinen Rektör Bülent Çakmak, “Özellikle dünya çapında düzenlenen en büyük uzay ve havacılık festivali olan TEKNOFEST organizasyonunda ETÜ’lü öğrencilerden oluşan Skyteam ile elde ettiğimiz başarılar bunun en büyük göstergesi. Son yıllarda roket tasarımı ve roket yarışmalarına katılıyor ve önemli dereceler elde ediyoruz. Orta irtifa 3 bin metrede ve yüksek irtifa 6 bin metrede Türkiye derecelerimiz var. Bu başarılar bize gösteriyor ki ETÜ, öğrencilerine mühendislik alanında kaliteli bir eğitim veriyor. TÜBİTAK’ın 2020 yılında yayımladığı ve dört bölgeden oluşan yetkinlik haritasında hava araçları tasarımı konusunda birinci bölgeye girerek bunun karşılığını da alıyor” dedi.
“İlk Öğrenci 20212022 Eğitim Öğretim Döneminde Alınacak”
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümüne ilk öğrencilerin 20212022 eğitimöğretim döneminde alınmasının planlandığını aktaran Rektör Bülent Çakmak: “Şehrimizde hem uluslararası havalimanının bulunması hem de Jet Üst Yedek Hava Meydan Komutanlığı’nın yer alması, havacılık alanında Erzurum’u oldukça önemli bir konuma taşıyor. Bu kapsamda Erzurum havacılığı için önemli bir adım olan Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan İHA ve SİHA Merkezleri ile de ortak ArGe çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili yol haritamızı belirlemiş bulunmaktayız. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programına uygun adımlar atarak ilgili alanda insan gücü yetiştirmek ve uzay ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmaları da hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız” şeklinde konuştu.
“Her Türlü Senaryoya Hazırız”
Bahar yarıyılına Hibrit eğitim modeliyle devam ettiklerini belirten Rektör Bülent Çakmak, akademik personelinin üstün gayreti ve ETÜ’nün güçlü altyapısı ile sorunsuz bir şekilde eğitim ve öğretimin ilerlediğinin altını çizdi.
Gelecek dönemin de planlamasına başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Salgın sürecinin seyrine ve YÖK’ün tavsiye kararlarına göre önümüzdeki dönem tamamen yüz yüze eğitime geçmeyi düşünüyoruz. Tabii bu yüz yüze eğitim modelinin içinde yine belli bir oranda online eğitim olacak. Bizim de dijital altyapımız ve dijital öğrenme yönetim sistemlerimizi kurmuş olmamız bizi her türlü senaryoya hazır hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

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