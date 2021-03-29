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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi Eche Kalite Sertifikası ile ödüllendirildi

İHA

Atatürk Üniversitesi Eche Kalite Sertifikası ile ödüllendirildi

Atatürk Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından Yüksek Öğrenim için ERASMUS Beyannamesi 20212027 (ERASMUS Charter for Higher Education (ECHE) 20212027) Kalite Sertifikası ile ödüllendirildi.
Öğrencilerin eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanmaları için 20202021 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde de Erasmus+ öğrenci hareketliliğine devam edildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda ve Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında üniversitenin uluslararasılaşma misyonuna uygun olarak çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Erasmus Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda eğitim görmesi gerektiğini belirten Rektör Çomaklı, bu hakkı elde etmek için öğrencilerin eğitim aldıkları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus+ Programı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler doğrultusunda seçim sürecine dahil olmaları gerektiğini belirtti.
Dünya standartlarında eğitim verdiklerini aktaran Rektör Çomaklı, dünyanın tanınan ve saygın üniversitelerinden biri olma hedefine emin adımlarla ilerleyen Atatürk Üniversitesinin 20032004 akademik yılından bu yana Erasmus Programında aktif olarak yer aldığını da hatırlattı.
Rektörlük makamında Rektör Çomaklı ile bir araya gelen Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ile Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş ECHE Kalite Sertifikasını Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya takdim etti.
Erasmus Üniversite Beyannamesi Nedir?
20212027 yılları arasında geçerli olacak Yüksek Öğrenim için Erasmus Beyannamesi ödülü (ECHE), bir Program ülkesinde bulunan ve Erasmus+ 'ın üç temel faaliyetinden; bireylerin öğrenme hareketliliği, yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği ve politika reformu faaliyetlerinden herhangi birine katılmaya hedefleyen tüm yükseköğretim kurumları için bir ön şarttır.

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