BB Erzurumspor Yılmaz Vural ile anlaştı



ERZURUM, (DHA) Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adamın bu akşam kente gelerek sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bu sezon 4'üncü teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan dün akşam görevinden istifa etti. Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, camiada büyük şaşkınlık yaratan gelişmenin ardından Yılmaz Vural ile görüştü ve anlaşma sağlandı. Vural'ın bu akşam kente gelerek sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-03-29 13:20:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.