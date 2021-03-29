ESTP’de Mustafa Güvenli güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESTP’de Mustafa Güvenli güven tazeledi

İHA

ESTP’de Mustafa Güvenli güven tazeledi

Salgın hastalık nedeniyle daha önce yapılamayan Erzurum Sivil Toplum Platformu Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Yapılan Olağan Genel Kurul’da Abdullah Mustafa Güvenli yönetim kurulundaki bazı güven tazeledi.
Divan Başkanlığını Cemalettin Hınıslıoğlu’nun yaptığı Genel Kurul Vuslat Vakfı’nın Yoncalık yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Gündem maddelerinin okunması ve geride kalan dönemin ibrasından sonra söz alan Başkan A. Mustafa Güvenli teşekkür etti.
Kurulduğu günden bu yana, Erzurum’un eğitim, ekonomi, kültür, siyaset konuları ile yakından ilgilenen; sorunların çözümü için çalışmalar yürüten; ortak dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Erzurum Sivil Toplum Platormu’nun bütün STK’larda olduğu gibi 1 yıldır istenen faaliyetleri yapamadığını dile getirdi.
Meslek odası, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla kurulmuş olan Erzurum Sivil Toplum Platformu Genel Kurulu’nda tek liste aday oldu. Üyelerin oylarının tamamını alan A. Mustafa Güvenli yeni dönemde de bütün güçlerini Erzurum’un hayrına olacak işlerden yana harcayacaklarını belirtti.
Güvenli, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çektiği konuşmasında faaliyetlerinin eğitim, ekonomi başta olmak üzere Erzurum ve Erzurumlunun ihtiyaç duyduğu her alanda devam ettiğini bundan sonra da daha da artarak süreceğini ifade etti. Çatısı altında sendika, dernek, vakıf, meslek odası ve çeşitli kurumlarla kuruluşların temsil edildiği Erzurum Sivil Topum Platformu’nun, özellikle salgın hastalık sürecinde Erzurum’da yaşanan olumsuzlukları, neler yapılabileceğini masaya yatıracaklarını; bundan sonraki süreçte de Erzurum’un sesi olmaya devam edeceğini kaydeden Güvenli, yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.
Platform üyesi bütün başkanlara teşekkür eden Güvenli, bir dayanışma, kardeşlik, paylaşmanın bu platform ile vücut bulduğunu söyleyerek, örnek alınan bir platform olduklarını hatırlattı.
Yapılan Seçim sonrası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Abdullah Mustafa Güvenli, M. Zeki Korkmaz, M. Hanefi İspirli, Abdullah Duman, A. Kerim Kavaz, Fahrettin İlter, Abdulnasır Polat.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da 17 bin 120 tablet öğrencilere ulaştırıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 17 bin 120 tablet öğrencilere ulaştırıldı
Oltu’nun kalbi Dr. Özmen’le atıyor
YEREL HABERLER Oltu’nun kalbi Dr. Özmen’le atıyor
KUDAKA 2021 yılı teknik destek programı 1. dönem sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER KUDAKA 2021 yılı teknik destek programı 1. dönem ...
BB Erzurumspor Yılmaz Vural ile anlaştı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Yılmaz Vural ile anlaştı
Atatürk Üniversitesi Eche Kalite Sertifikası ile ödüllendirildi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Eche Kalite Sertifikası ile ...
Erzurum’a Kardeş Kömeği Müzesi
YEREL HABERLER Erzurum’a Kardeş Kömeği Müzesi
ETÜ yoluna doludizgin devam ediyor Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü açılıyor
YEREL HABERLER ETÜ yoluna doludizgin devam ediyor Havacılık ve Uzay ...
BB Erzurumspor 5. hocasını arıyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor 5. hocasını arıyor
Çoban köpeğinin kurtlarla dansı Onlarla gezip, onlarla besleniyor
YEREL HABERLER Çoban köpeğinin kurtlarla dansı Onlarla gezip, ...
BB Erzurumspor’dan İsmail Kartal'ın istifası hakkında açıklama
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’dan İsmail Kartal'ın istifası hakkında ...
BB Erzurumspor’da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı 
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı 
BB Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı
Fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi
Erzurum Horasanlılar Derneği Başkanı Abuzer Çolak güven tazeledi
YEREL HABERLER Erzurum Horasanlılar Derneği Başkanı Abuzer Çolak ...
Palandöken'de kayakseverlerin 'kısıtlamasız hafta sonu' keyfi
YEREL HABERLER Palandöken'de kayakseverlerin 'kısıtlamasız hafta ...
Erzurum'da kağıt yüklü kamyonet yandı
YEREL HABERLER Erzurum'da kağıt yüklü kamyonet yandı
ŞEHİRDER Başkanı Eğilmez: “Bu projeyle gençler, geleneğin okuru geleceğin yazarı olacak”
YEREL HABERLER ŞEHİRDER Başkanı Eğilmez: “Bu projeyle gençler, ...
EGC’de yola Metin Barlak’la devam
YEREL HABERLER EGC’de yola Metin Barlak’la devam
KUDAKA’dan termal turizme destek
YEREL HABERLER KUDAKA’dan termal turizme destek
Erzurum'daki meslek lisesinden Nahçıvan´a maske ihracı
YEREL HABERLER Erzurum'daki meslek lisesinden Nahçıvan´a maske ...
Sobaya benzin dökünce yanan Salih: Cehennemi yaşadım
YEREL HABERLER Sobaya benzin dökünce yanan Salih: Cehennemi yaşadım
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı
YEREL HABERLER Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde ...
BB Erzurumspor, Antalya’da çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Antalya’da çalışmalarını sürdürüyor