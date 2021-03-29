BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ERZURUM, (DHA) BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural´la bu akşam kulüp tesislerimizde başkanımız Sayın Ömer Düzgün ve yönetim kurulumuzun hazır bulunduğu törenle resmi sözleşme imzalandı. Hocamız Yılmaz Vural´ın yardımcılığını, Mehmet Demirtaş, İlhan Var, Cemal Tosun, Barış Gürol, Muhammed Türkmen yapacak. Değerli hocamıza ve Erzurumspor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum DHA

2021-03-29 23:37:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.