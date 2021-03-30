Yaya geçitlerinde ‘kırmızı çizgi’ dönemi başladı Erzurum’da yaya geçitlerine ‘kırmızı çizgi’ uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaya geçitlerinde ‘kırmızı çizgi’ dönemi başladı Erzurum’da yaya geçitlerine ‘kırmızı çizgi’ uygulaması

İHA

Yaya geçitlerinde ‘kırmızı çizgi’ dönemi başladı Erzurum’da yaya geçitlerine ‘kırmızı çizgi’ uygulaması

Erzurum’da yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla yaya geçitlerine kırmızı şerit çizildi. Erzurum Emniyet ekipleri tarafından durdurulan vatandaşlara ise bilgi verilerek broşür dağıtıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında Erzurum’un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şeritler kırmızıya boyandı. Etkinliğe, Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AFAD Müdürü Selahattin Karsli, ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı.
Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek uygulamanın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün İçişleri Bakanlığımız tarafından bütün yurt genelinde aynı anda uygulanan bir projeye şahitlik ettik. ‘Yaya önceliğimiz’ sloganına dikkat çekmek için tüm yurt genelinde bir uygulama yaptık. Bu durum sadece medeniyet değil bir trafik kuralıdır. Yayalarımıza öncelik vermemiz modern olmanın, medeni olmanın, çağdaş olmanın en gereklilerinden bir tanesidir. Böyle yaparak hem yaya güvenliğini sağlamış oluruz hem de bir insan olarak, sorumlu bir yurttaş olarak gerekli hassasiyeti sağlamış oluruz. Bunu ortaya koymak amacıyla bütün kamu kurum temsilcileriyle sahada bu uygulamayı gerçekleştirdik. Bundan sonra ki süreçte de uygulama inşallah gereken sonucu etkin bir şekilde verecektir. Uygar ülke görüntüsünü sergilemiş olacağız” diye konuştu.
Uygulamanın anlamlı olduğunu ifade eden araç sürücüleri, “Güzel bir uygulama. Caddede, kalabalık şehirlerde, trafiğin yoğun olduğu yerlerde yayalar mağdur oluyor. Dikkat etmek gerekiyor, yayalara öncelik vermek gerekiyor” şeklinde konuştu.
Protokol tarafından yaya geçitleri kırmızıya boyandıktan sonra trafikte durdurulan araç sürücülerine bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ardahan 'kırmızı' oldu
YEREL HABERLER Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ardahan 'kırmızı' oldu
Tortum yüzen adalar turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Tortum yüzen adalar turizme kazandırılıyor
Tekerlekli sandalye ile milli takıma
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye ile milli takıma
Yılmaz Vural 6 yıl sonra BB Erzurumspor’la Süper Lig’e kavuştu
YEREL HABERLER Yılmaz Vural 6 yıl sonra BB Erzurumspor’la Süper ...
1500 rakımda 500 yıllık ardıç 
YEREL HABERLER 1500 rakımda 500 yıllık ardıç 
Tekerlekli sandalye ile milli takıma
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalye ile milli takıma
Çomoğulları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Çomoğulları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel ...
500 yıllık anıt ağaç ardıcın korunmaya alınması istendi
YEREL HABERLER 500 yıllık anıt ağaç ardıcın korunmaya alınması ...
İspir'de 2021 ‘Afet Eğitim yılı' çalışma semineri düzenlendi
YEREL HABERLER İspir'de 2021 ‘Afet Eğitim yılı' çalışma semineri ...
BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile ...
BB Erzurumspor’da Yılmaz Vural dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Yılmaz Vural dönemi
ESTP’de Mustafa Güvenli güven tazeledi
YEREL HABERLER ESTP’de Mustafa Güvenli güven tazeledi
Erzurum’da 17 bin 120 tablet öğrencilere ulaştırıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 17 bin 120 tablet öğrencilere ulaştırıldı
Oltu’nun kalbi Dr. Özmen’le atıyor
YEREL HABERLER Oltu’nun kalbi Dr. Özmen’le atıyor
KUDAKA 2021 yılı teknik destek programı 1. dönem sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER KUDAKA 2021 yılı teknik destek programı 1. dönem ...
BB Erzurumspor Yılmaz Vural ile anlaştı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Yılmaz Vural ile anlaştı
Atatürk Üniversitesi Eche Kalite Sertifikası ile ödüllendirildi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Eche Kalite Sertifikası ile ...
Erzurum’a Kardeş Kömeği Müzesi
YEREL HABERLER Erzurum’a Kardeş Kömeği Müzesi
ETÜ yoluna doludizgin devam ediyor Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü açılıyor
YEREL HABERLER ETÜ yoluna doludizgin devam ediyor Havacılık ve Uzay ...
BB Erzurumspor 5. hocasını arıyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor 5. hocasını arıyor
Çoban köpeğinin kurtlarla dansı Onlarla gezip, onlarla besleniyor
YEREL HABERLER Çoban köpeğinin kurtlarla dansı Onlarla gezip, ...
BB Erzurumspor’dan İsmail Kartal'ın istifası hakkında açıklama
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’dan İsmail Kartal'ın istifası hakkında ...
BB Erzurumspor’da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı 
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı 