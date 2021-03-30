Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı

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BB Erzurumspor’un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural takımla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig’in 32. haftasında pazar günü saat 13.30’da Konyaspor’u ağırlayacak olan BB Erzurumspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Novikovas, Omolo ve Rashani katılmadı.

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