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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere Kariyer Yolunda Uluslararası Dil sınavları koordinatörlüğü anlatıldı

İHA

Öğrencilere Kariyer Yolunda Uluslararası Dil sınavları koordinatörlüğü anlatıldı

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Araştırma Uygulama Merkezi (ATA KARMER) tarafından öğrencilere üniversite hakkında bilgi verilmeye devam ediliyor. Etkinlikler kapsamında bu hafta Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü birimi öğrencilere tanıtıldı.
ATA KARMER üniversite adaylarının üniversite hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak, üniversite bünyesinde eğitim gören öğrencileri bilgilendirmek ve onların kariyer planlamalarında yol gösterici olmak adına düzenlediği programları ara vermeden sürdürüyor.
Bu kapsamda hazırlanan programlara bir yenisini daha ekleyen ATA KARMER’in bu hafta tanıtımını yaptığı birim ise Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü oldu. Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Cengizhan Akdağ, Uluslararası Dil Sınavlarının Türkiye’nin birçok bölgesinde yapıldığını ancak üniversite bünyesinde sadece Atatürk Üniversitesinde bir koordinatörlük altında tüm uluslararası sınavların toplandığı bir yapı oluşturularak sınavların gerçekleştirildiğini söyledi.
Koordinatörlük laboratuvarında üst seviye pandemi tedbirlerinin alındığını belirten Akdağ, maske, mesafe, temizlik ve HES kodu kurallarına göre hizmet vermeye devam ettiklerini ifade ederek: “Biz uluslararası dil sınavları koordinatörlüğü olarak öğrencilerimizin, boşluk doldurmaları veya şık işaretlemeleri için değil iletişim kurmalarına yardımcı olmak için dil öğrenmelerini arzuluyoruz. Uluslararası dil sınavlarını da bu amaç doğrultusunda yapıyoruz. Çünkü bir dili, ancak onun iletişim kurma becerisi kazanıldığı takdirde öğrenildiğine inanıyoruz” dedi.
Üniversite sayısının ve mezununun her geçen gün giderek artması nedeniyle öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinin daha da önemli bir hale geldiğine vurgu yapan Akdağ: “Üniversite diplomanızın size iş hayatınızda yeterli olmayacağı noktalarda devreye ekstra unsurlar giriyor. Bunların başında da bir ve ya birkaç yabancı dili ana diliniz gibi konuşuyor olmanız geliyor. Atatürk Üniversitesi de bu kapsamda öğrencilerine birçok yabancı dili öğrenmelerine olanak tanıyarak öğrencilerinin bir adım öne geçmesine imkan tanıyor” ifadelerini kullandı.

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