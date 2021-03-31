Oltu’da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi

Türkiye genelinde eş zamanlı yayalara öncelik konulu çalışma Oltu’da Polis ve Jandarma tarafından gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen yazıyla 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' uygulaması kapsamında Oltu ilçe merkezinde yaya geçişlerine kırmızı çizgi çekildi.

Bu kapsamda tüm yurtta olduğu gibi Oltu’da da yaya geçitlerindeki bazı şeritler, kırmızıya boyandı.

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