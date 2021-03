Başarılı spor adamı Gürkan Sönmez’e yeni görev

Boks Milli Takımı Başantrenörlerinden AK Parti Palandöken Belediye Meclis Üyesi Gürkan Sönmez, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanlığına getirildi.

Erzurum’un başarılı spor adamlarından Boks Milli Takımı Başantrenörlerinden AK Parti Palandöken Belediye Meclis Üyesi Gürkan Sönmez, boks milli takımı ile birçok uluslararası, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonalarında İstiklal Marşımızı okuttu. Başarılı spor adamı Gürkan Sönmez Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanlığına getirildi.

Başarılı spor adamı Gürkan Sönmez, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanı olarak, yeni görevinde de gençlerle güzel çalışmalar yapacaklarını söyledi. Sönmez, ”İnşallah gençlerimiz ile güzel çalışmalara imza atacağız. Onları çok iyi yerlere taşıma gayretinde olacağım. Gençlerimiz bizim için çok değerli ve onları fazlasıyla önemsiyoruz, onlar bizim geleceğimiz. Gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılmış gibidir. Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlik insanın hayatında bir kere eline geçirebildiği bir fırsattır’ sözünü her daim şiar edindik. Bu sözün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bizler genç kardeşlerimizi anlayalım, her şeyden önce onlara güvenelim. Ayrıca Gençlerimizi spora ve spor salonlarına yönlendirelim bir an önce onları sporla tanıştıralım” dedi.

Günümüzde çocukların ve gençlerin hareketsiz yaşadığını söyleyen Gürkan Sönmez, “Neredeyse sadece bilgisayarlar, cep telefonları ve teknolojik araçlar üzerinden oyunlara bağımlı kalındığını görüyoruz. Bu durum özellikle çocuklar açısından psikolojik olarak sıkıntı yaşatmakla beraber, fiziksel olarak ta sağlıklı değildir. İlimizde gençlerimize ve sporcularımıza önem ve destek veren Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş’e, belediye başkanlarımıza. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Fuat Taşkesenlioğlu’na ve bize bu görevi layık gören Dünya Gençlik Ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanım Türker Aygündüz beye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

