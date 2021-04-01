Başkan Öz'ün Covid-19 testi pozitif çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün Covid19 testi pozitif çıktı. Başkan Öz evinde karantina altına alındı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye gitti. Başkan Öz’ün dün yapılan Covid19 testi pozitif çıktı.

Başkan Mehmet Emin Öz’ün evinde karantinada olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.