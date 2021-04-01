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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pasinler'de iyiliği paylaştı

İHA

Pasinler'de iyiliği paylaştı

Şair ve yazar Kasım Alper Özdemir Erzurum'un Pasinler ilçesi Nevin Muhammet Özdemir İlkokulu'nda ki çocuklarla buluşarak çeşitli hediyeler verdi.
Yaklaşık onbeş aydır yüzlerce köyü gezerek çocukların hayallerini gerçekleştiren ve aynı zamanda İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı olan Kasım Alper Özdemir'in yolu Pasinler'e düştü.
Nevin Muhammet Özdemir İlkokulu'nda Öğretmen Esin Durmaz Kartal'ın ilkokul birinci sınıf öğrencileri için hazırlamış olduğu okuma bayramı etkinliğine de katılıp şiirler okuyan Özdemir; amaçlarının yeni nesile hem şiiri sevdirmek hem de onlarla hediyeleşerek sevgiyi ve iyiliği paylaşmaktır ve ayrıca gönül eri Erzurumlu İbrâhim Hakkı Hz. nin şehrinde olmanın ise ayrı bir güzellik olduğunu belirtti.
Okuma etkinliğinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine test kaynak kitapları, kırtasiye malzemeleri, boyama kitapları, hikaye kitapları ve çeşitli oyuncaklar hediye ederek onların hayallerini dinleyen Özdemir bu güzel güne vesile olan öğretmenlere ve İngiltere Londra Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı Atilla Abacıoğlu'na da teşekkür etti.
Etkinliğe Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ve Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Recai Akçıl'da katıldı.

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