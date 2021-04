Rektör Ceylan, Kırgız Parlamentosu tarafından şeref belgesi ile taltif edildi

KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan başarılı çalışmalarından dolayı Kırgızistan Parlamentosu tarafından “şeref belgesi” ile taltif edildi.

Şeref Belgesi’nde ödül gerekçesi olarak Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın Kırgız Cumhuriyeti’nde eğitim alanında yaptığı etkili ve verimli çalışmaları, genç nesillerin eğitimine sağladığı önemli katkıları, çalışmalarında gösterdiği üstün profesyonelliği ve topluma fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerine etkin katılımı gösterildi.

Alpaslan Ceylan’a ödülü KTMÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda TÜRKPAKTMÜ iş birliğiyle düzenlenen "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu Sempozyum sırasında Kırgız Cumhuriyeti Parlamentosu Başkan Yardımcısı Aida Kasımaliyeva tarafından takdim edildi.

Ceylan; Kırgız Parlamentosu tarafından böyle kıymetli bir ödülle taltif edilmekten büyük onur duyduğunu, ödülü tüm KTMÜ Camiası adına aldığını, Üniversite olarak Kırgızistan’a ve Türk dünyasına her zamankinden çok daha nitelikli çalışmalarla hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi ve kardeş Kırgız halkı ile parlamenterlerine çok teşekkür etti.

Hedeflerini çok daha yükselterek yoluna hızla devam eden KTMÜ’ye büyük imkânlar sağlayan iki dost ve kardeş Devlete, Devlet Başkanlarına ve halklarına müteşekkir olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, kendilerine her zaman yol gösteren ve bütün çalışmalarına öncülük eden T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a da saygılarını iletti.

Kırgızistan üniversiteleri arasında her alanda açık ara önde olan, faaliyet gösterdiği Orta Asya’da saygın üniversiteler arasında ilk sıralarda yer alan KTMÜ, Türk dünyası gençlerini modern dünyanın çetin rekabet koşullarına en iyi şekilde hazırlıyor.

