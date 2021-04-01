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Sürüsünü satıp, şehirde ticarete atıldı; borca girince 'köyüme dönmek istiyorum' dedi

DHA

Sürüsünü satıp, şehirde ticarete atıldı; borca girince 'köyüme dönmek istiyorum' dedi


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde yaşarken daha iyi bir yaşam hayaliyle 130 küçükbaş hayvanını satıp, şehre yerleşen Adem Alan (36), 9 ayda bütün mal varlığını kaybetti. Köyden ticaret yapmak için getirdiği hayvanlarını sattıktan sonra işleri istediği gibi gitmediği için 500 bin TL'nin üzerinde borçlanan Alan şimdi bir apartmanın bodrum katında tek çekyatla yaşamaya çalışıyor. Hem borçlarını ödemek hem de köyüne dönmek için yardım isteyen Alan, "Buralardan kurtulmak istiyorum" dedi. 
Uzundere ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Dikyar Mahallesi'nde yaşayan Alan ailesinin 8 çocuğundan en küçüğü olan Adem Alan, 2007 yılında babasını, 2014 yılında da annesini kaybetti. Geçen yıla kadar Dikyar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Adem Alan, daha iyi yaşam ve ticaret yapabilmek için Erzurum'a yerleşmeye karar verdi. Alan, 130 küyükbaş hayvanını da ticaret yapmak için sattı. Alan'ın işleri iyi gitmedi. Hayvan alım-satımı yaparken sürekli zarar eden Adem Alan, 9 ayda 500 bin TL'den fazla borçlandı. Palandöken ilçesinde apartmanın bodrum katını kiralayarak burada yaşayan Alan, bir süre sonra elinde avucunda ne varsa kaybetti. Geçinebilmek için Dikyar Mahallesi'ndeki ağabeyinden destek alan Adem Alan, evindeki eşyalarını da satmak zorunda kaldı. 
Bir çekyat ile komşuların verdiği eski koltuk takımı dışında bir şeyi bulunmayan, bodrum katındaki evde kalan Alan, "Dikyar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşırken bir şeyler yapabilme hevesi ve ticaret için Erzurum'a geldim. 130 küçükbaş hayvanım vardı. Onları biraz ucuza sattım, vadeyle mal aldım. Aldığım hayvanları da paraya çevirmek için biraz ucuza satmak zorunda kaldım. İşlerimi çevirip, yoluna koyayım derken bir de baktım yüklü bir borcun altına girmişim. Elimdeki hayvanlarım da gitti. Erzurum'daki ticarete ayak uyduramadım. Benim de hatalarım oldu. Elimdeki hayvanlarım ucuza gitti. Kendimi kurtarayım derken daha beter battım. 500 bin TL'nin üzerinde banka ve şahıslara borcum birikti. Çok kötü durumdayım. Geçen akşam istasyonda tren raylarının üzerinde bayılmışım, bekçiler beni donmak üzereyken bulup hastaneye götürmüşler. Borcum çok büyük. Köyüme dönmek, buralardan kurtulmak istiyorum. Köyüme, dağıma giderek orada çobanlık yapmak istiyorum " diye konuştu. Alan konuşurken, gözyaşlarını da tutamadı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-04-01 11:46:16

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