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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüse yakalanan Vali Memiş’ten teşekkür mesajı

İHA

Korona virüse yakalanan Vali Memiş’ten teşekkür mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Sağlık durumu iyiye giden Vali Memiş teşekkür mesajı yayınladı.
Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs salgını, malum olunduğu üzere; ülkemizde de etkili olmuş ve geride kalan bir yıl boyunca gündemin başlıca konusunu teşkil etmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin öncülüğünde ülke genelinde yapılan sağlık yatırımlarının önemini bu salgında çok net bir şekilde gördük. Kamuoyunun da bildiği üzere, şehrin valisi olarak ben de bütün kurallara harfiyen uymama rağmen bu virüse yakalanmaktan kurtulamadım. Çünkü ülkemizin her yerinde olduğu gibi halen devam etmekte olan salgın döneminde bizler de sürekli sahada vatandaşlarımızın yanında olduk ve etkin bir mücadele için elimizden gelen desteği vermeye çalıştık.”
“Ağır bir hastalık dönemi geçirdim”
Vali Memiş, “Lakin virüsü kaptığım günden itibaren oldukça ağır bir hastalık dönemi geçirdim. Spor yapan, sağlığına ve tüm kurallara riayet eden biri olarak, günlerce tedavi görmek durumunda kaldım. Covid testimin pozitif çıktığı günden itibaren karantina sürecinde modern hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın önemini bir kez daha yakından görmüş oldum. Canlarını hiçe sayan, tek gayeleri vatandaşa hizmet olan sağlık çalışanlarımız bir yıldır büyük bir yükün altındadırlar. Sözlerime son vermeden önce özellikle salgının yönetiminde gösterdiği başarısından dolayı Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya, tedavim süresince her an yanımda olan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Gürsel Bedir’e, Şehir Hastahanemizin Başhekimi Dr. Özgür Çelebi’ye, başhekim yardımcılarımıza, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ferhan Kerget, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Alperen Aksakal ile Hemşireler Mihriban İşim, Nurşen Özdemir, Nesrin Sevgi ve Temizlik Görevlileri Dursun Murat Boz, Serpil Keke ile hastanemizin tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca bu süreçte bizleri arayıp, geçmiş olsun dileklerinde bulunan İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’ya, tedavimi yakından takip eden Sağlık Eski Bakanımız ve Milletvekilimiz Prof. Dr. Sn. Recep Akdağ’a, İçişleri Eski Bakanımız ve Milletvekilimiz Sn. Selami Altınok’a, Milletvekillerimiz Sn. Zehra Taşkesenlioğlu Ban’a, Sn. İbrahim Aydemir’e, Sn. Kamil Aydın’a, Sn. Naci Cinisli’ye, diğer illerimizin kıymetli milletvekilleri ve valilerine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sekmen’e, Kolordu Komutanımız Tümgeneral Sn. Erhan Uzun’a, Jandarma Bölge Komutanımız Tuğgeneral Sn. Semih Okyar’a, Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sn. Ömer Çomaklı’ya, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sn. Bülent Çakmak’a, Cumhuriyet Başsavcımız Sn. Burhan Bölükbaşı’na, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcımız Sn. Ünal Bingül’e, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanımız Sn. Mustafa Çetin’e, Bölge İdare Mahkemesi Başkanımız Sn. Mehmet Metin Kahraman’a, yargı mensuplarımıza, bölge ve il müdürlerimize, kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Lütfü Yücelik’e, STK temsilcilerimize, basın mensuplarımıza, muhtarlarımıza, sosyal medyadan yazan, telefonla arayan, mesaj gönderen tüm dostlarımıza ve her daim dualarını yanımızda hissettiğimiz Erzurumlu vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbimden bu salgını bir an evvel ülkemizin ve dünyanın üzerinden kaldırmasını niyaz ederken; bu vesileyle bir kere daha hatırlatmak istiyorum ki; eğer salgın öncesi günlerimize bir an önce dönmek istiyorsak, “maskemesafetemizlik” kuralına mutlaka uyalım” şeklinde konuştu.

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