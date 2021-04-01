ETÜ ile Atatürk Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki laboratuvarların ortak kullanımına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ait laboratuvarlarda yapılacak ölçümlerde ihtiyaç duyulması halinde ETÜ öğretim elemanları arasından görevlendirme yapılarak ilgili personelin Online Görevlendirme Sistemi’ne dahil edilmesi sağlanacak.

İmzalanan Protokol kapsamında ETÜ bünyesinde yer alan uygulama ve araştırma merkezleriyle ortak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, eğitim ve sertifika programları gerçekleştirmesi, Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyet alanlarıyla ilgili ArGe, kongre, sempozyum, çalıştay, panel, seminer gibi bilimsel faaliyetlerin düzenlemesi hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen imza töreninde protokolle ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bu iş birliğinin Erzurum Teknik Üniversitesi’ndeki ilgili uygulama ve araştırma merkezlerine ciddi oranda katkı sağlanacağını söyledi. Bu sayede birçok eğitim ve sertifika programlarının ortaklaşa olarak gerçekleştirileceğini, Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyet alanlarıyla ilgili bilimsel araştırma ve projelerin düzenleneceğini aktaran Rektör Bülent Çakmak, misafirperverliği ve iş birliği için Rektör Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

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