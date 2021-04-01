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BB Erzurumspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

İHA

BB Erzurumspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor’u ağırlamaya hazırlanan BB Erzurumspor’da hazırlıklar devam ediyor.
Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde teknik ve taktik ağırlıklı olarak çalışan mavibeyazlılar, Konyaspor karşısında mutlak üç puan hedefliyor. Bugünkü antrenmanda futbolcularla yakından ilgilenen Vural, sık sık oyuncularını uyardı.

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