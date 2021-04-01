Kar erimesi ve çığ tehlikesi uyarısı

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce bölge geneli için kar erimesi ve çığ uyarısı yapıldı.

Yapılan meteorolojik uyarıda; Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan illerinde kar örtüsünün bulunduğu yüksek ve dik yamaçlarda hava sıcaklığının yükselmesi ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi ve çığ oluşumu riski bulunduğu belirtildi.

Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebiyle meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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