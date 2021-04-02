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Aydemir TBMM’de gazetecilerin beklentilerini paylaştı Aydemir’den ‘Gazetecilik Yasası’ talebi Aydemir: ‘Gazetecilere sahip çıkmaya devam edeceğiz’ Aydemir: ‘Aşıda gazetecilere öncelik tanınmalıdır’ Aydemir Milli mücadelede gazetecilerin rolünü anlattı

İHA

Aydemir TBMM’de gazetecilerin beklentilerini paylaştı Aydemir’den ‘Gazetecilik Yasası’ talebi Aydemir: ‘Gazetecilere sahip çıkmaya devam edeceğiz’ Aydemir: ‘Aşıda gazetecilere öncelik tanınmalıdır’ Aydemir Milli mücadelede gazetecilerin rolünü anlattı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Gazeteci ile gazeteci kimliğinden geçinenleri tefrik etmek şu Meclisin vazifesidir; birinci derece vazifesidir. Bir başkası: Gazetecilerin sağlığını korumak bizim vazifemizdir, onlara dönük sahabetlik bizim vazifemizdir. ‘ dedi.
Aydemir Gazetecilerin Beklentilerini Paylaştı
TBMM Genel Kurulu’nda söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gazetecilerin beklentilerini paylaştı, çıkarılacak bir yasa ile gazeteci tanımlamasının yapılmasını, covid19 salgınıyla mücadele çerçevesinde aşı uygulamasında sağlıklarını hiçe sayarak sahada çalışan gazetecilere öncelik verilmesini istedi.
Gazeteci Kimliği Ve Yeniden Tanımlanması Gereği
Milletvekili Aydemir, ‘Her vesile altını çiziyoruz ki her meslek mensubu değerlidir, her meslek çok kıymetlidir ama gazetecilik bir yönüyle mahzun, bir yönüyle hakikaten sahabetlik talebinde bulunan bir meslektir. Sebebi şu arkadaşlar: Gazeteciliği tarif eden, gazeteci kimliğini ihata eden, kuşatan bir tanım yok, bir kanuni düzenleme yok. Bundan dolayı Gazeteciler Cemiyetinin hangisine gitseniz, hangi ildekine gitseniz, merkezine gitseniz hepsi bu yönüyle müştekidir, şikâyetçidir. Dolayısıyla da ara yerde gazetecilikle uğraşmayan, dahasını söyleyeyim, okuryazar olmadığı hâlde o kimliği çok rahat kullanan yığınla isim oluyor. Buna itirazımız var. Bu itirazı kayda geçmek için özellikle buradayım’ dedi.
Aydemir’den Muharrir Hatırlatması
Genel Kurul’daki konuşmasında Gazetecilik mesleğine ait değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, geçmişte gazeteciliği kaydeden ‘Muhabir’, ‘Muharrir’ kavramlarını aktardı, gazetecilik mesleğine yüklenen özel ve seçkin yaklaşımı hatırlattı.
Milletvekili Aydemir, ‘İçimizde çok münevver, kıvam sahibi nitelikli arkadaşlarımız var; her gruptan böyle. Bizim grupta bir bayrak isim var; uzun yıllar Bakanlık yaptı, Mehdi Eker Bakanım. Hakikaten onunla sohbet ettiğinizde tenvir olmanın, aydınlanmanın ne olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz. İki kavramdan bahsetti Değerli Bakanımız, çok çok önemliydi “tahrir” ve “muharrir” kavramları. “Tahrir” yazmayı, “muharrir” yazanı ifade ediyor. Keşke “muharrir” kavramı hep hayatın içerisinde kalsaydı ve gazetecilik için kıvam ifade eden hâl, berdevam olsaydı ama maalesef zaman içerisinde “basın” kavramı geçti, “medya” kavramı geçti dolayısıyla o muharrire ait lezzet ifade eden hâl de kendiliğinden kayboldu, gitti. ‘ diye konuştu.
Müfide Ferit Tek’in ‘Aydemir’ Romanındaki Vurguları
Konuşmasında Yazar Şevket Süreyya Aydemir’in okuduktan sonra soy ismi olarak aldığı, Cumhuriyet in kuruluş dönemi yazar ve mütefekkirlerinden Müfide Ferit Tek’in ‘Aydemir’ isimli eserini ve eserde vurgulanan hassasiyet ve dikkatleri paylaşan Milletvekili Aydemir, gazetecilerin yargılandığı iddialarına tepki göstererek, yargılananların gazeteci olmadığını, bu yanlış yaklaşımın gazetecilik mesleği tanımlamasının yapılmamasından kaynaklandığını belirtti.
Milli Mücadelede Gazetecilerin Rolü
Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, elimde bir kitap var. Bendeniz de, burada birkaç arkadaşım var, onlar da biliyorum ki soy ismini bu kitaptan almış, bu kitaba mevzu olan bir kahramandan almış insanlarız. Binlerce, on binlerce insan var bu soy ismi tebcil eden, yücelten. Niye? Muhayyel bir kahramanı o derece içselleştirmişiz ki neredeyse ailenin birer ferdi gibi kabul görmüş. Benim büyüklerim öyle anlatırlardı ki “Bizim büyük bir kahramanımızın soy ismidir.“ diye. Kim yazmış bunu arkadaşlar? Bir hanım muharrir Müfide Ferit Tek hanımefendi yazmış. Şimdi “gazeteci” diye tarif ediyoruz ya da “medyacı; anchorman” envaitürden isimler aldı dolayısıyla da değer kaybetti. Bu muharrir öylesine bir ismi kayda geçiyor ki Millî Mücadele’de özel bir anlam ifade ediyor, cepheye bu isimden dolayı, “Aydemir”den dolayı koşan binler, on binler oluyor. Öyleyse ‘muharrir’ bu derece önemli, bu derece kıymetli; onun bugünkü izdüşümü gazeteciler de böyledir. Ancak “gazetecilik” kavramını kullanan, onu asla ve kata hak etmeyen ve dahası, teröre teşne, terörü teşvik eden, sırf terörü teşvik edebilmek için o kimliği kullanan çok sayıda insan var ve burada çoğu zaman tartışma mevzu oluyor ki: “Gazeteciler cezaevinde, gazeteciler yargılanıyor.” şeklinde şikâyetler geliyor. Çok net söylüyorum burada, çok yakın takip ettim, uzun yıllarını bu mesleğe vermiş birisi olarak takip ettim; tamamı gazetecilik faaliyetinin dışında yargılanmış, sorgulanmış isimler. Niye bu böyle? Çünkü ara yerde bir büyük boşluk var, bu boşluğun mutlaka giderilmesi lazım. 1938 yılında bir kanun çıkıyor “Basında Meslek Birliği” diye, sekiz yıllık bir yürürlük sürecinden sonra kalkıyor. Öyleyse, yeniden bunun mutlaka konuşulması lazım, şu yüce çatı altında milletvekili arkadaşlarımızın yeniden gündeme getirmesi lazım. ‘ dedi.
Aydemir’den Gazetecilik Yasası Talebi
Bilgi teknolojisinin gelişmesi sebebiyle gazetecilik meslek ve kavramının yeni boyut ve misyon kazandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Kaldı ki arkadaşlar, teknolojik gelişmeler bu sahada da çok özel zeminler açtı bize; internet medyası böyledir, sosyal medya böyledir. Öyleyse, yenilenmesi lazım, yeniden bir tarzın kanunî düzlemde hayat bulması lazım. Buna dönük hepimizin müteyakkız olması lazım, sahiplenici pozisyon alması lazım.’ vurgusunda bulundu.
‘Terzi kendi söküğünü dikemez’
Gerçek Gazetecilerin bu durumdan müşteki olmalarına rağmen görev yaptıkları basın organlarında ve ortamlarında bu durumu gündeme yeterince taşıyamadığını ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Bizde derler ya “Terzi kendi söküğünü dikemez.” diye, gazeteci de kendi derdini, kendi problemini çoğu zaman sayfalara, sütunlara, satırlara yansıtamıyor. Burada, özellikle bu meslekten birisi olarak altını çizerek söylüyorum. ‘ dedi.
Aydemir: ‘Aşıda gazetecilere öncelik verilmeli’
Saygınla mücadele kaydında uygulanan aşılamada gazetecilere öncelik verilmesi gerektiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘Covid19 salgını sürecinde 20 dolayında bir gazetecimizin vefatı söz konusu oldu. Ben biliyorum ki Gazeteciler Cemiyeti, Konfederasyonu Sağlık Bakanımızla irtibat hâlinde, aşıya dönük bir öncelik almalarını ben de buradan özellikle talepte bulunuyorum. Halkın içindeler. Ne için halkın içindeler? Halkı tenvir etmek için, halkı aydınlatmak için, bilgi aktarmak için.’ diye konuştu.
Aydemir: ‘Gazetecilere her zaman sahip çıkacağız’
Milletvekili Aydemir TBMM Genel Kurulundaki konuşmasını, ‘Öyleyse, ezcümle şunu söylüyorum arkadaşlar: Gazeteci ile gazeteci kimliğinden geçinenleri tefrik etmek şu Meclisin vazifesidir; birinci derece vazifesidir. Bir başkası: Gazetecilerin sağlığını korumak bizim vazifemizdir, onlara dönük sahabetlik bizim vazifemizdir. Dolayısıyla arkadaşlar, “Aydemir”ce tavır koyan, muharrir nitelikli gazetecilere mutlaka sahip çıkacağız, Aydemir’leri daha mütebariz hâle getireceğiz.’ İfadeleriyle tamamladı.

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