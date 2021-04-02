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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Horasan’da Otizm farkındalık etkinliği

İHA

Horasan’da Otizm farkındalık etkinliği

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü nedeniyle Horasan Fatih Orta Okulu Özel Eğitim Uygulama Sınıfı’nda etkinlik düzenlendi.
Horasan İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt beraberindeki Misafirler Fatih Orta Okulu Özel Eğitim Sınıfı bünyesinde eğitim gören öğrencilerin düzenlediği Otizm Farkındalık Etkinlikleri programına katıldı.
Etkinlikte öğrenciler tarafından Kolombia resitali yapıldı, şiirler okundu.
Çeşitli etkinliklerin de yer aldığı programda protokol üyeleri otizmli çocuklarla hediyeler dağıtarak özel ilgilendiler.
Protokol üyelerine sınıfı gezdiren kurum müdürü Mikail Kaya, özel eğitim veren öğretmenlerin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. Özel eğitim öğretmenleri ve öğrencileriyle de tanışan ilçe Kaymakamı Dertlioğlu; Otizm’in bir hastalık değil bir farkındalık olduğunu, özel eğitim gören öğrencilerin başarılarıyla gururlandıklarını ifade etti.
Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam programın düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek, düzenlenen etkinliğin otizm konusunda toplumda farkındalık oluşturmasını temenni etti.
Ardından protokol üyeleri öğrencilerle günün anısında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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