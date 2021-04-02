Pompalı tüfekten rastgele sıkılan kurşun park halindeki otomobile isabet etti



Pompalı tüfekten rastgele sıkılan kurşun park halindeki otomobile isabet ettiERZURUM'da sabah saatlerinde sokak ortasında pompalı tüfekten atılan kurşun, park halindeki otomobile isabet etti.

Olay bugün sabah 10.00'da merkez Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesinde meydana geldi. Bölgede iki grup arasında meydana gelen kavga sonrası pompalı tüfekle ateşedildi. Kim tarafından ateşlendiği belirlenmeyen pompalı tüfekten çıkan kurşun, caddede park halindeki bir otomobilin arka camına isabet etti. Polisler, araç sürücüsü M.A.'ya (42) ulaşarak otomobilin yanına gelmesini istedi. Şaşkınlığını gizleyemeyen M.A., her hangi bir düşmanı olmadığını söyledi. Polisler, araç sahibi M.A.'yı ifadesini almak üzere merkeze götürdü. Olay yeri ekipleri tarafından incelemesi tamamlanan otomobil M.A.'ya teslim edildi.

Bu arada polisler, yaptıkları araştırmada kavgaya karıştıkları belirlenen İ.A., A.A. ve Ö.A.'yı yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden genel görüntü

-Kurşun isabet eden araçtan detaylar

-Araç sahibi kadının gelerek polisten bilgi alması

-Polis ekiplerinin araç sahibi ile birlikte aracı incelemesi

-Polis memurunun araç sürücüsü kadının bilgilerini not alması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından detayHaber-Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Erzurum

2021-04-02 14:08:57



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