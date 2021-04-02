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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Orhan’dan sağlık çalışanlarına Kanser Haftası sürprizi

İHA

Başkan Orhan’dan sağlık çalışanlarına Kanser Haftası sürprizi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Kanser Haftası’nı da boş geçmedi. Başkan Orhan, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde bir süredir kanser taraması yürüten sağlık çalışanlarını teşekkür plaketiyle ödüllendirdi.
Yardımcılarıyla birlikte Aziziye’ye bağlı Toprakkale Mahallesi’ne çıkarma yapan Başkan Orhan, “Böylesine kıymetli bir çalışmayı yürüten sağlık çalışanlarımızı takdir etmemek ve yanlarında bulunmamak olmazdı” ifadesini kullandı.
Kanser Haftası dolayısıyla organize edilen etkinlik, Aziziye ilçesine bağlı Toprakkale Mahallesi’nde Aziziye Belediyesi’nin bir süre önce Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılması için ilçe Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ettiği hizmet binasının önünde gerçekleştirildi. Programa Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın yanı sıra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sefa Bilici, Aziziye Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Faruk Töremen ve İlhan Umut Aktaş’la Aile Hekimi İbrahim Fatih Doğan, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) görev yapan sağlık çalışanları ile bölgedeki 36 mahallenin muhtarları katıldı.
Başkan Orhan: “Mutluluğumuz daha da arttı”
Törende konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kanser hakkında farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla her yılın 17 Nisan tarihlerinin Kanser Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, “Böylesine kıymetli bir zaman diliminde ilçemize bağlı mahallelerimizde kanser tarama çalışması yapılıyor olması gerçekten de mutluluk verici bir durum. Tabi, bu organizasyona ev sahipliğini Toprakale Aile Sağlığı Merkezimizin yapması, bizim için çok daha anlamlı oldu. Çünkü belediyemizin Toprakkale’deki iki katlı hizmet binasını bir süre önce Aile Sağlığı Merkezine dönüştürmüş ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüz emrine tahsis etmiştik. İşte o sağlık merkezimizin bugün böyle bir çalışmaya öncülük ediyor oluşu, mutluluğumuzu daha da arttırdı. Bu manada sağlığımız için büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.
Sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi
Aziziye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sefa Bilici ise, KETEM ekiplerinin bir süredir ilçeye bağlı köylerde kanser taraması yaptığını kaydederek, “Kırsal mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızı servislerle taşımak suretiyle Toprakkale Aile Sağlığı Merkezimize getiriyor, kanser taraması yaptıktan sonra yeniden ikametlerine bırakıyoruz. Bu kapsamda binlerce vatandaşımızı kanser taramasından geçirmiş olduk” dedi.
Programda daha sonra Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan tarafından kanser tarama etkinliğini gerçekleştiren KETEM ekibi ve bütün sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi verildi.

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