Prof. Dr. Ali Kurt, yeniden başkan seçildi

Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıtma Derneği’nin yapılan olağan genel kurulunda Prof.Dr. Ali Kurt, yeniden başkanlığa seçildi.

Daha önce pandemi ve çoğunluk sağlanamaması nedeniyle iki kez iptal edilen Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıtma Deneği, olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda bir konuşma yapan Prof. Dr. Ali Kurt, Erzurum’da tarihi eserlerin yeterince değerlendirilmediğini ve sahip çıkılmadığını söyledi.

Erzurum’un özellikle müze yönünden eksik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kurt, birçok şehirde 78’er tane müze bulunurken Erzurum’da bulunan iki müzeden birini kapalı olduğunu hatırlattı.

Erzurum Müzesi’nin 2 yıldır kapılarının halka kapalı olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Kurt, Erzurum’da ki tarihi eserlere daha iyi bakılması ve sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti.

Prof.Dr. Kurt, dernek olarak daha önce çıkardıkları, ‘Tarih Yolunda Erzurum Dergisi’nin bundan sonra dijital ortamda yayın hayatına devam edeceğini de belirterek, Erzurum tarihinin araştırılması ve tanıtılması ile ilgili çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edeceğini bildirdi.

Ayrıca; ‘93 Harbi’ olarak anılan 18771878 OsmanlıRus Savaşı'nda düşmanın bozguna uğratıldığı Aziziye Tabyaları'n daki ‘saygı yürüyüşü’, Pasinler Savaşı’n da şehit düşen Selçuklu Türk Askerlerini Anma ve Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Programları gibi etkinliklere de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada katılacaklarını söyleyen Prof. Dr. Ali Kurt, Ermeni meselesinde de Erzurum ve çevresinde katliam yapan ‘kötü’ Ermenileri kınamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yapılan açılış konuşmasının ardından hesap bilançosu, faaliyet programı ve denetim raporunun okunup oylanmasından sonra seçimlere geçildi. Genel kurula katılan delegelerin tamamının oyunu alan Prof.Dr. Ali Kurt, yeniden başkanlığa getirilirken, yönetim kurulu üyeliklerine de Prof. Dr. H. Ömer Özden, İsmail Bingöl, Şenol Mızrak ve Mahir İnanç seçildiler.

Derneğin Denetim Kurulu Üyelikleri ise şu isimlerden oluştu; Ragıp Deligöz, Yusuf Doğrudil, Cahit Hınıslıoğlu.

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