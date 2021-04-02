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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’dan 3 ayda 8.8 milyonluk ihracat

İHA

Erzurum’dan 3 ayda 8.8 milyonluk ihracat

Erzurum’da bu yılın Mart ayında 4 milyon 206 bin dolar; yılın OcakMart ayları kapsamında ise 8 milyon 844 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İl Bölge illeri içinde mart ayı ihracat değeri yüksekliği sıralamasında 5’inci sırayı aldı.
Erzurum 3 Aylık Süreç
Erzurum’da bu yılın 3 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 4.2 milyon dolarla Mart ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2 milyon 585 bin dolar, şubat ayında 2 milyon 53 bin dolar, mart ayında ise 4 milyon 206 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Mart Ayı Verileri Ve Erzurum
TİM verilerinde; Mart 2021 döneminde Erzurum’dan 4 milyon 206 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 6 milyon 91 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 18 milyon 76 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 80 milyon 457 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.
Ocak Mart Dönemi ve Erzurum
Bu yılın Ocak Mart aylarını kapsayan 3 aylık bölümünde Erzurum’dan 8 milyon 844 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 14 milyon 657 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 46 milyon 240 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 230 milyon 880 milyon değerinde ihracat yapıldı.
Erzurum’un Mart Ayı Payı
DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Mart döneminde Erzurum’dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 69,05, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 23,26, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 5,22 olarak hesaplandı.
Erzurum’un 3 Aylık Payı
DOSİAD analizleri bazında, bu yılın Ocak Mart aylarını içeren 3 aylık kesitte Erzurum’dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 60,42, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 19,12, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 3,83’lük pay oluşturdu.
Mart Ayı Bölge İlleri İhracat Değeri Dağılımı
Mart 2021 döneminde Doğu Anadolu Bölgesi illeri Malatya’dan 32.4 milyon, Elazığ’dan 21.0 milyon, Iğdır’dan 7.8 milyon, Van’dan 5.3 milyon, Erzurum’dan 4.2 milyon, Ağrı’dan 3.5 milyon, Hakkari’den 2.4 milyon, Erzincan’dan 1.8 milyon, Bitlis’ten 444.1 bin, Bingöl’den 453.2 bin, Ardahan’dan 441.7 bin, Kars’tan 77.0 bin, Tunceli’den 50.4 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Bölge İlleri İhracat Değeri Dağılımı
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, yılın Ocak Mart ayları bütününde Bölge illeri olan Malatya’dan 83,9 milyon, Elazığ’dan 72,3 milyon, Iğdır’dan 21,0 milyon, Van’dan 15.5 milyon, Erzurum’dan 8.8 milyon, Ağrı’dan 9,3 milyon, Hakkari’den 9,6 milyon, Erzincan’dan 5,7 milyon, Bitlis’ten 1,4 milyon, Ardahan’dan 882,7 bin, Muş’tan 638,9 bin, Bingöl’den 950,9 bin, Kars’tan 152,1 bin, Tunceli’den 142,2 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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