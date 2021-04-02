BB Erzurumspor’da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 puan

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde Kazım Karabekir Stadyumunda taktik ağırlıklı çalışan mavibeyazlılar, pazar günü Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren BB Erzurumspor, Konyaspor karşısında mutlak üç puan hedefliyor.

Mavibeyazlılar yarın ter idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girecek.

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