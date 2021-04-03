Kar kalınlığı 4 metreyi aştı

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Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 4 metre boyunu aştı.

Nisan ayında yolu kapanan Çayanyurdu mezrası Erzurum Büyükşehir belediyesi kırsal hizmetler daire başkanlığına bağlı ekipler tarafından ağır iş makineleri ile uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

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