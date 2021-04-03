Erzurum’da sokaklar sessiz kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da sokaklar sessiz kaldı

İHA

Erzurum’da sokaklar sessiz kaldı

Erzurum’da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve sokaklar boş kaldı.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korudu. Polis ekipleri, kısıtlamada kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.
Her gün binlerce kişinin alışveriş için akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların yüzde 98 oranında kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar kalınlığı 4 metreyi aştı
YEREL HABERLER Kar kalınlığı 4 metreyi aştı
AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı
YEREL HABERLER AFAD'dan eğitim alan imamdan cemaate 'afet' vaazı
BB Erzurumspor’da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 puan
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 ...
Erzurum’dan 3 ayda 8.8 milyonluk ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 3 ayda 8.8 milyonluk ihracat
Prof. Dr. Ali Kurt, yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ali Kurt, yeniden başkan seçildi
Horasan'da kamyonet motosikletli kuryeye çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Horasan'da kamyonet motosikletli kuryeye çarptı: 1 ...
Başkan Orhan’dan sağlık çalışanlarına Kanser Haftası sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan sağlık çalışanlarına Kanser Haftası ...
Erzurum’da İhlas Mağazası’nın yeni binası düzenlenen törenle hizmete girdi
YEREL HABERLER Erzurum’da İhlas Mağazası’nın yeni binası düzenlenen ...
ETB’den coğrafi işaretli ürünlere tanıtım atağı... Başkan Oral: “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Markalaşması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz”
YEREL HABERLER ETB’den coğrafi işaretli ürünlere tanıtım atağı... ...
Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
YEREL HABERLER Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park ...
Pompalı tüfekten rastgele sıkılan kurşun park halindeki otomobile isabet etti
YEREL HABERLER Pompalı tüfekten rastgele sıkılan kurşun park ...
Aydemir: ‘Sağlık çalışanları birer kahraman’ Aydemir: ‘Sağlıkçıların gönlümüzde ayrı bir yeri var’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Sağlık çalışanları birer kahraman’ Aydemir: ...
Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Naim Karataş yatırımları yerinde inceledi
Horasan’da Otizm farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Horasan’da Otizm farkındalık etkinliği
13. Bölge Erzurum Eczacı Odası verdiği sözü tuttu Yönetim Kurulu toplantılarını canlı yayınladılar
YEREL HABERLER 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası verdiği sözü ...
Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et kuyruğu
YEREL HABERLER Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et ...
Palandöken geçidi ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER Palandöken geçidi ulaşıma açılıyor
'Esnek çalışanlar, kendilerini yalnız hissediyor'
YEREL HABERLER 'Esnek çalışanlar, kendilerini yalnız hissediyor'
Aydemir TBMM’de gazetecilerin beklentilerini paylaştı Aydemir’den ‘Gazetecilik Yasası’ talebi Aydemir: ‘Gazetecilere sahip çıkmaya devam edeceğiz’ Aydemir: ‘Aşıda gazetecilere öncelik tanınmalıdır’ Aydemir Milli mücadelede gazetecilerin rolünü anlattı
YEREL HABERLER Aydemir TBMM’de gazetecilerin beklentilerini ...
Yılmaz Vural: "Değil Konyaspor, Real Madrid gelse yine kazanmamız lazım" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Vural: "10 maçta 30 puan hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: "Değil Konyaspor, Real Madrid gelse ...
Köpek dile geldi; “Benim adım Ejder”
YEREL HABERLER Köpek dile geldi; “Benim adım Ejder”
Kar erimesi ve çığ tehlikesi uyarısı
YEREL HABERLER Kar erimesi ve çığ tehlikesi uyarısı
BB Erzurumspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ...
ETÜ ile Atatürk Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER ETÜ ile Atatürk Üniversitesi iş birliği protokolü ...