ETÜ Sosyal Uyum Sorunlarına Çözüm Aranıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin (ETÜ) koordinatör kurum olarak yer aldığı "Invented Life/Keşfedilen Yaşam" başlıklı Avrupa Birliği Erasmus+ Projesinin 2. Danışma Kurulu Toplantısı, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Projeye ortak olan Türkiye, İtalya, Yunanistan, İspanya ve Polonya’da sığınmacıların ve ev sahibi vatandaşların dil, mesleki ya da mesleki olmayan becerileri ile sosyal uyum sorunlarına çözüm bulunması hedefleniyor.

Proje kapsamında geliştirilen envanter ile ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların kişisel özellikleri hakkında on farklı kategoride bilgi toplamak suretiyle mesleki ilgilerini tespit etmeyi ve verilecek eğitimlerle geçim kaynaklarını yapılandırmayı amaçlandıklarını belirten ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ülkemizin göç politikalarına kurum olarak uluslararası bir proje ile katkı vermekten dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade etti.

Toplantı, Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emirhan Kula'nın bir yıllık proje faaliyeti ve gelecek bir yılki proje planlamasına yönelik yapmış olduğu sunumun ardından katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

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