Başkan Karataş, merhum Alparslan Türkeş’ in vefatının 24. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı

Başkan Karataş, Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in 24. vefat yıl dönümü münasebetiyle mesaj Yayınladı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’ in vefatının 24. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Karataş; ‘’Başbuğ Alparslan Türkeş, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen dirayet ve şahsiyet timsaliydi.

Sahip olduğu meziyetlerle, savunduğu değerlerle siyaset ve devlet hayatımızda müstesna bir yer tutmuştu.

Her şeyden önce bir dava insanı; ilkelerine, ülkülerine ve ülkesine meftun bir mücadele şuuruydu.

Türkiye’nin en zorlu dönemlerinde tarihin doğru tarafında duran, milli ve manevi emanetleri rehber edinen, taviz ve teslimiyeti asla kabul etmeyen bir fıtrata haizdi.

Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş davasını bayraklaştıran, ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir irade ve idrak gücüne sahipti. Seksen yıllık şerefli ömrü pek çok mücadeleyle geçmişti. İnancıyla, istikrarlı hayatıyla, dik duruşuyla, cesur tutumuyla elbette taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurmuştu..

Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in düşüncelerini özümsemenin en güvenli yolu; önce tanımak, sonra anlamak, ardında da yaşayıp yaşatılmasına hizmet etmektir.

Bizlere emanet ettiği, emin ve ehil ellerde olan iki eserinden Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkü Ocakları milletimizin takdir ve teveccühüyle çok daha güçlü, çok daha sağlam bir seviyeye hamd olsun ulaşmıştır.

O, büyük dava ve devlet adamının aramızdan ayrılışının 24. yıl dönümünde bizlere bırakmış olduğu emanetlerin anlam ve önemini bu vesileyle bir kez daha idrak ediyoruz.

Merhum başbuğumuz, bir kişiden başlayarak, günden güne büyüyen ülkü davasının gönüllere ve milli vicdanlara mal olacağını ispatlamış, büyük ve dengesiz adımlar yerine, küçük ve sabırlı adımlarla uzun yolları kat etmenin tılsımını ispatlamıştır.

Gönüllerdeki yeri, hiç değişmeyecek olan merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’ i ve aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle yad eder, merhum Başbuğumuzun Kabrinin Nur, Ruhunun Şad, Mekanının Cennet olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.’’İfadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.