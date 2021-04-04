

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Baraj Gölü´nde alabalık ve somon üretimi başladı. Baraj gölünde kafes balıkçılığı yapan Ahmet Okuyan, ürettikleri balıkları yurt içi ve yurt dışına satacaklarını söyledi.

Oltu çayı üzerine yapılan, Erzurum'un 2'nci büyük enerji santrali olan Oltu Ayvalı Baraj Gölü, kafes balıkçılığına açıldı. İşletmeci Ahmet Okuyan, 118 metre dolgu yüksekliğine sahip baraj gölüne kurduğu kafeslerle gökkuşağı alabalığı ile somon balığı üretimine başladı. Kafeslere bir süre önce atılan yavruların büyümesi üzerine toplamaya başlayan Okuyan, çok verimli bir üretim olduğunu söyledi. Yılda 500 ton alabalık ve somon balığı üretmeyi hedefleyen Okuyan, İspir'deki Kuzgun Barajı ile Erzincan'da da bir tesiste balık üretimi yaptığını kaydetti.

Baraj göllerinde balıkçılığa 2010 yılında başladığını ifade eden Okuyan, "Ayvalı Barajı´na da bir yıl önce kafes yerleştirdik. Diğer tesislerimizden Ayvalı Barajı´ndaki kafeslerimize yavru getirdik ve balık yetiştirmeye başladık. Şu an kafeslerimizde gökkuşağı alabalık ve somon balığı üretiyoruz. Ürettiğimiz balıklarımız çok güzel ve balıklarımızı gerek yurt dışına gerekse yurt içine pazarlamayı planlıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum Murat AYDIN

2021-04-04 09:10:31



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