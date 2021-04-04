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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polonya Basketbol Ligi’ne Erzurum mührü

İHA

Polonya Basketbol Ligi’ne Erzurum mührü

Erzurumlu inşaat mühendisi ve aynı zamanda bir yazılımcı olan Tekin Güvercin, Polonya’da adeta Erzurum rüzgarları estiriyor. Güvercin, inşaatlar için üç boyutlu yazılım ve çeşitli yönetim organizasyon faaliyetleri yürüttüğü Polonya’da, Erzurum ismini taşıyan basketbol takımıyla sahaların tozunu da attırıyor.
Polonya Profesyonel Basketbol Liginde bu sene bir üst lige çıkan ve 20192020 BBL Mazowiecki Süper Lig Şampiyonu olan ISETIA Erzurum Basketbol Takımı, Tekin Güvercin’in memleketine duyduğu sevgi ve özlemi de gözler önüne seriyor. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan ve 20 yılı aşkın bir süredir Polonya’da yaşayan Tekin Güvercin, inşaat sektörüne yönelik olarak hizmet veren ve kurucusu olduğu ISETIA adlı şirketin yöneticiliğini yapıyor. Yoğun olarak Türk vatandaşlarının istihdam edildiği şirket, sadece sektörünün lider markaları arasında yer almıyor, aynı zamanda basketboldaki başarısıyla da adından söz ettiriyor.
Takımının ismini Erzurum koydu
Kendisi gibi Polonya’nın başkenti Varşova’da yaşayan Türk arkadaşlarıyla birlikte kurduğu ISETIA Varşova adlı basketbol takımıyla başarıdan başarıya koşan Dadaş Güvercin, buna rağmen çeşitli nedenlerle Varşova’da beklediği ilgiyi göremedi. Buna yönelik olarak geliştirdiği tepkiyle takımın isminden Varşova’yı kaldıran Güvercin, bu kez de Basketbol Federasyonu engeline takıldı. Kendisine Polonya Basketbol Ligi’nde takım isimlerinin mutlaka bir şehir ismi barındırması gerektiği söylenen Erzurumlu inşaat mühendisi Tekin Güvercin, daha önce ISETIA Varşova olan takımının ismini ISETIA Erzurum olarak değiştirmeye karar verdi.
Polonya Profesyonel Basketbol Liginde bu sene bir üst lige çıkan ve 20192020 BBL Mazowiecki Süper Lig Şampiyonu olan ISETIA Erzurum Basketbol Takımı, Dadaş’ın Polonya’daki temsilcisi haline gelirken, adını neredeyse tüm ülkeye duyurdu.
Türk şehir ismi taşıyan tek takım
Şirketinin yürüttüğü sektörel eğitim çalışmaları için Erzurum’da bulunan Tekin Güvercin, “Dünyada bir Türk şehir ismiyle Profosyonel Basketbol Ligi’nde boy gösteren tek ve ilk takım olan ISETIA Erzurum isimli takımımızla PolonyaTürkiye ve Dünya gençleri arasında dostluğu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Erzurum’un ismini basketbol sahalarına ve skorboardlara yazdırmaktan ayrıca mutluyuz. Çünkü şehrimiz dünyanın dört bir yanında temsil edilmeyi fazlasıyla hak ediyor. Polonya’da başarıdan başarıya koşmaya ve ISETIA Erzurum adını zihinlere kazımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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