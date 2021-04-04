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Kısıtlamada Palandöken´de adrenalin

DHA

Kısıtlamada Palandöken´de adrenalin


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi´nde düzenlenen 'Freestyle Snowboard Şampiyonası'na katılan snowboard ve kayakçılar rampalardan atladı. Yarışmada bazı sporcular dengelerini koruyamayınca metrelerce sürüklenerek yürekleri ağıza getirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı Palandöken´de kısıtlamada kayak yapanlar zevkli ve heyecanlı dakikalar yaşadı.
Ejder 3200 ve Türkiye Kayak Vakfı tarafından deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi´nin 2 bin 800 metresinde serbest stil snowboard olarak bilinen `Freestyle Snowboard Şampiyonası´ düzenlendi. Türkiye´nin çeşitli bölgelerinden 15´i kadın 50 sporcu rampalardan atlayış yaptı. Adrenalin dolu anların yaşandığı şampiyonada sporcular zaman zaman zorlandı. Atladıktan sonra pistte dengesini sağlayamayan sporcular metrelerce sürüklenirken, yarışı tamamlayanlar başarılarını kutladı. 
'TÜRK KAYAK VAKFIYLA BİRLİKTE ORGANİZE EDİYORUZ'
Şampiyona hakkında bilgi veren Ejder 3200´ün Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, "Bugün Türkiye´de ilk kez gerçekleştirilecek özel bir yarışmayı Türk Kayak Vakfı'yla birlikte organize ediyoruz. 3200 Ejder Türk Kayak Vakfı Freestyl Snowboard Şampiyonası. Hali hazırda burada 50 civarında bu spora gönül vermiş sporcular bulunmakta. Türkiye´nin en büyük snow parkı burası. Netice itibariyle sezon boyunca yüzlerce kayak misafiri bu parktan istifade etme imkanı bulmuş. Bugün de sezonu 50 bay bayan sporcuyla beraber taçlandırıyoruz" diye konuştu.
'17 NİSAN´DA YAZ SEZONU AÇILACAK'
 Nisan ayında olunmasına rağmen Palandöken´deki pistlerde 150 santimetre kalınlığında kar bulunduğunu ve bütün pistlerin açık olduğunu kaydeden Bağrıyanık, "Kış kayak sezonu nisan 15´e kadar devam edecek. 17 Nisan itibariyle 2021 yaz kayak sezonu olarak isimlendirdiğimiz sezonu açıyoruz. Yaz sezonunun 19 Mayıs´a kadar devam etmesini planlıyoruz. Yerli yabancı kayak milli takımlarını ağırlamaya devam edeceğiz. İlklerin ve enlerin kayak merkezi olan Palandökende ilk kez gerçekleştirilecek bir faaliyet bir organizasyon olacak" dedi
'GÜZEL BİR FAALİYET GERÇEKLEŞTİRDİK'
Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, Türkiye´de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:
"3-4 Nisan´da Erzurum Palandöken pistlerinde muhteşem kar eşliğinde Türkiye´de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Serbest stil snowboard şampiyonasını ilk kez gerçekleştireceğiz. 'Böyle bir altyapıyı neden daha geniş kitlelere yaymayalım' diye düşündük yıl içinde snow parkımızı güzel bir hale getirdik. Snow parkımızdan güzel geri dönüşler aldık. Sonuçta güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl hem snowboard hem alp olarak gerçekleştirip büyük kitlelere yaymak istiyoruz güzel bir ödülle arkadaşları uğurlayacağız. Herkesi Palandöken´e kayağa davet ediyorum. Yıl içinde birçok katılımcı gelmişti dün yeni gelenler oldu. Herkes büyük hayranlıkla pistlerimizi, kar kalitemizi ve alt yapıdan övgüyle bahsetti. Ülkemizde söyle bir altyapısı güzel pisti olan yeri maalesef bugüne kadar tanıtamamışız. Bu büyük bir tanıtım olacak. Türkiye´deki en güzel boardcı ve kayakçılar dün akşam inanılmaz övgüler ve heyecanla karşılandılar."
Yarışmaya katılan sporculardan Ses Öner ise, havanın çok güzel olduğunu, yarışmanın heyecanlı ve zevkli geçtiğini söyledi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-04-04 14:28:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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