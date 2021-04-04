Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 21’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar: (İlkyarı)
9. dakikada sol taraftan Cikalleshi’nin ortasında ceza yayında topla buluşan Milosevic’in düzgün vuruşu filelerle buluştu. 01
15. dakikada Emrah’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Da Costa'nın kale önündeki kafa vuruşu ağlara gitti. 11
23. dakikada Murat’ın ceza sahasında topla buluşan Bytyqi’e yaptığı faul sonrası hakem Sarper Barış Saka VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.
26. dakikada penaltı atışını kullanan Cikalleshi’nin vuruşu üstten dışarı çıktı.
44. dakikada Milosevic’in ceza sahası dışından çektiği şutta direkten dönen top Abdülkerim’in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 12
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Salper Barış Saka xx, Bahtiyar Birinci xx, Murat Ergin Gözütok xx
BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Da Costa xxx, Leo xx, Bergdich xx, Omolo xx, Obertan xxx, Emrah xx, Chahechouhe xxx, Rashani xx, Gomes xx
Yedekler: Kayacan, Butko, Hasan, Boumal, El Kabir, Buğra, Gökhan, Oltan, Darri, Osman
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdulkerim xxx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Oğuz Kağan xx, Sekidika xxx, Milosevic xxx, Bytyqi xxx, Cikalleshi xx
Yedekler: Erten, Adil, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Kravets, Barış, Musa, Eduok, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Milosevic (dk. 9), Abdülkerim (dk. 44) (Konyaspor), Da Costa (dk. 15) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Jevtovic (Konyaspor), Murat (BB Erzurumspor)
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