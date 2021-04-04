B.B Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-2



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Bahtiyar Birinci, Murat Ergin Gözütok

B.B ERZURUMSPR: Jakub SzumskiDa Costa, Leo, Omolo, Zakarya Bergdich (Dk. 68 Hasan Hatipoğlu), Elbanas Rashani (Dk. 54 El Kabir), Obertan (Dk. 46 Osman Çelik), Emrah Başsan (Dk. 75 Petrus Boumal), Murat Uçar, Aatif, Ricardo Gomes

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: SehicNejc Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Marko Jevtovic, Oğuz Kağan (Dk. 83 Adil Demirbağ), Sekidika (Dk. 83 Kravets), Deni Milosevic (Dk. 65 Amir Hadziahmetoviç), Zymer Bytyqi (Dk. 74 Faruku Miya), Sokol Cikalleshi

GOLLER: Dk. 15 Da Costa (B.B Erzurumspor) Dk. 9 Deni Milosevic, Dk. 44 Abdulkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Murat Uçar, Leo (B.B Erzurumspor), Marko Jevtovic, Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)Süper Lig´in 32´nci haftasında düşme hattından kurtulmak isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor´a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 9´uncu dakikada Milosevic ve 44´üncü dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Erzurumspor´un karşılaşmadaki tek golü 15´inci dakikada Manuel da Costa´dan geldi. Konuk ekip, 26´ncı dakikada Sokol Cikalleshi ile de bir penaltı atışından yararlanamadı.

9´uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Omolo´nun hatası sonrasında topla buluşan Cikalleshi, sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Milosevic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

15´inci dakikada skora denge geldi. Kazanılan serbest vuruşta Emrah Başsan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Da Costa´nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

19´uncu dakikada savunma arkasına sarkan Sekidika, kaleci Jakub Szumski ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu aşırtmak istedi. Kalesini zamanında terk eden Jakub Szumski tehlikeyi önledi.

24´üncü dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Erzurumspor ceza sahasında Bytyqi, Murat Uçar´ın müdahalesiyle yer kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Sarper Barış Saka, VAR´dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

26´ncı dakikada penaltı atışını kullanan Sokol Ckalleshi´nin şutunda top üstten auta gitti.

44´üncü dakikada Konyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Guilherme ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Milosevic´in sert şutunda üst direkten dönen topu önünde bulan Abdülkerim Bardakçı´nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

67´nci dakikada ani gelişen Erzurumspor atağında Aatif, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda top yandan auta gitti.

74´üncü dakikada Emrah Başsan´ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Aatif´in şutunda Sehic gole izin vermedi.

82´nci dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Murat Uçar´ın ortasında seken topu önünde bulan El Kabir´in şutunda top üst ağlarda kaldı.

90+6'ncı dakikada Aatıf´ın kullandığı serbest atış sonrasında Hasan Hatipoğlu ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR´dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Hakem Sarper Barış Saka, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İttifak Holding Konyaspor deplasmanda B.B Erzurumspor´u 2-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-04-04 15:50:28



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