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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

DHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)Süper Lig´de kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde İttifak Holding Konyaspor´a 2-1 mağlup oldu. 
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, sonucun çok kötü olduğunu söyledi. Oyun kurgusuyla ilgili bilgi verdiği basın toplantısında Obertan ve Aatıf´ı hücuma destek vermeyi planladığını anlatan Vural, 9´uncu dakikada Deni Milosevic´in golüne 15´inci dakikada Da Costa´nın golüyle cevap vererek eşitliği sağladıklarını söyledi. İlk devenin eşitlikle bitmesi beklenirken rakibin son dakikada 2-1 öne geçtiğini belirten Vural, "Bir değişikle oyuna başladık. Obertan´ın yerine Osman´ı sokup onun daha diri olmasından istifade etmeyi düşündük. Oyun tarzımızda savunurken, hücum yaparken 2 ön liberolu tarza dönmek istedik oyunun büyük bölümünde. Rakibin bir tek pozisyonu vardı. Tek gayretleri skoru korumak oldu" dedi.
Maç içerisinde Konyasporlu oyuncuların skoru koruma adına yaptıklarına da tepki gösteren Vural, şunları söyledi: "Maçta hakem kardeşimden ricam oldu `oynamıyorlar´ diye. Kaleci de oynamıyor, düşen kalkmıyor. Bu Türkiye´de adet oldu, bu oyun böyle güzelleşmeyecek ki. Kalk oyna kardeşim, zamanı skoru koruyacağım derken hakem ve bizi zora sokma zamanı değerlendir. Hakem kardeşim güzel maç yönetti ama rakibe taviz verdi, bir sarı kart bile çıkarmadı. Hakem kardeşim lütfen dikkat etsin."
Erzurumspor´un 64, 66 ve 73´ncü dakikalarda iyi pozisyonlar yakaladığını söyleyen Vural, penaltı pozisyonunun VAR tarafından iptal edilmesinin de yanlış olduğunu belirtti. Vural, "Lütfen herkes dikkatli olsun. Her takımın durumu aynı. Kazanılan ya da kaybedilen 1 puanın takımlar için ne kadar önemli olduğunun sorumluğunda karar versinler. Çocuklarıma özellikle son 25 dakikada verdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. Sonuç olarak 2-2´yi yakalama şansı vardı. VAR sistemi bizim aleyhimize karar verdi. Aldığımız sonuçla çok büyük yara aldık, büyük sıkıntıya girmiş olduk. Çarşamba günü Gençlerbirliği gibi bizim gibi zorda olan bir takımla oynayacağız. Ağır bir maç olacak" diye konuştu.
ERSAN PARLATAN: "3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise Konya'ya 3 puanla dönecekleri için mutlu olduklarını belirtti. Parlatan, "Erzurum´un ve bizim durumumuz belli. 2 takımında puanlara ihtiyaç var. Burada 3 puan aldığımız için mutluyuz. İlk devre iyi bir Konya izledik. Pozisyon vermeyerek, kaptığı toplarla etkili olabilen, defansın arkası toplarla pozisyon bulmaya çalıştık. İyi şekilde becerdik, iyi bir ilk devre oynadık. 2´nci yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibin ve topun peşinde koştuk, iyi defans yaparak skoru koruma adına oyuncularımız varını yoğunu ortaya koydular. Eksiğimiz kazandığımız top sonrası daha iyi alan kullanarak topun bizde kalma süresini artırsaydık skoru bulup maçı önce bitirebildik. 90+6´ya kadar bir şekilde mücadele etmek savaşmak durumunda kaldık. Buna da değdi. 3 puan aldık ve Konya´ya mutlu bir şekilde dönüyoruz. Bizim adımıza önemli maçtı. Galip ayrılmak bize çok şeyler getirecek bu maçı unutup sonuçta çarşamba günü Ankaragücü´nü ağırlayacağız. Orada da bir serimiz var, onu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yılmaz Vural'ın açıklamaları
-Ersan Parlatan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-04-04 16:46:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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