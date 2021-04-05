Erzurum-Tekman karayolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksatıyor

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ErzurumTekman karayolu Taşkesen mevkisinde yaşanan zaman zaman meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları ulaşımı aksatıyor.

ErzurumTekman karayolu Taşkesen mevkisinde yaşanan heyelan ve toprak kaymaları ulaşımda aksamalara yol açıyor. Bölge sakinleri, olumsuz hava koşullarında Taşkesen mevkisinde heyelan ve toprak kaymaları yaşandığını, ulaşımda aksamalar yaşandığını, bu konuda yardım beklediklerini dile getirdi.

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