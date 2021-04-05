Çelebi’den Avukatlar Günü mesajı

Erzurum Barosu Başkan Adayı Av. Mustafa Çelebi’nin avukatlar günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan değerli avukatların 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlayan Çelebi, “Salgın hastalık nedeniyle herkesin maddi ve manevi zarar gördüğü hepimiz tarafından bilinmektedir. Tüm meslek kuruluşlarına yönelik özel program, yardım ve düzenlemeler yapıldığı halde avukatlar yönünden hiç bir adım atılmaması avukatlarımızın yalnız kaldığını ortaya koymuştur. Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi, avukatlara yönelik fiili saldırıların son bulması ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım” dedi.

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