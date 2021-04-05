ETÜ, Yükseköğretim Dergisi’nde yer aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜYÜTAM), YÖK tarafından çıkarılan Yükseköğretim Dergisi’nin 20. sayısında tanıtıldı.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yükseköğretimle ilgili konu ve başlıklara yer verdiği Yükseköğretim Dergisi’nin 20. sayısında Erzurum Teknik Üniversitesi de yer aldı. Yükseköğretim Dergisi’nde kendisine yer bulan Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ETÜYÜTAM) kuruluşu, fiziki imkânları ve çalışma alanlarıyla ilgili bilgilere yer verildi.

Araştırma olanakları, laboratuvar imkânları, üretilen projeler ve geliştirilen yeni teknolojiler hakkında okuyucularına çeşitli bilgiler sunan dergide ETÜYÜTAM’ın hem üniversitedeki hem de üniversite dışındaki araştırmacılar için 7/24 ArGe faaliyetlerini modern imkânlar içerisinde gerçekleştirdiğinden bahsedildi.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yükseköğretim Dergisi’nin 20. Sayısında yer alan ETÜYÜTAM’ın yüksek katma değerli ArGe çalışmaları gerçekleştirmek, büyük ve yüksek maliyetli cihaz ve ekipmanları tüm araştırmacıların ortak kullanıma açmak, üniversite, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliği imkânlarını geliştirmek için bölgede bulunan diğer üniversitelerin araştırma merkezleri ile ikili iş birlikleri oluşturarak hareket ettiklerini söyledi.

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