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Korona virüsü atlatan Erzurum Valisi Memiş: “Potadan döndüm” Erzurum Valisi Memiş Covid-19 sürecinde yaşadıklarını anlattı “Virüs beni yatağa yapıştırdı”

İHA

Korona virüsü atlatan Erzurum Valisi Memiş: “Potadan döndüm” Erzurum Valisi Memiş Covid-19 sürecinde yaşadıklarını anlattı “Virüs beni yatağa yapıştırdı”

Erzurum Valisi Okay Memiş’in 20 gün önce yapılan korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı. Tedavisi tamamlanan Vali Memiş, bugün makamındaki görevine geri döndü. Covid19 sürecinde yaşadıklarını anlatan Vali Memiş, “Potadan döndüm, virüs beni yatağa yapıştırdı” dedi.
Korona virüs aşısının ilk dozunu 19 Şubat’ta olan Erzurum Valisi Okay Memiş’in 17 Mart’ta yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Evinde karantina altına alınan Vali Memiş durumu ağırlaşınca Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. 15 gün hastanede yatmasının ardından taburcu olan Vali Memiş, bugün makamındaki görevine geri döndü.

“Yatağa yapıştım diyebilirim”
Covid tecrübesini yaşadığını ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Hem de birinci doz aşımı vurulmuş olmama rağmen. Tam ikinci doz aşımı olmam için test yaptırmaya gittiğimde pozitif olduğumu öğrendim. Halsizlik vardı vücudumda. Beni maskesiz sokakta göremezsiniz. Bu kurallara ilk önce ilin Valisi olarak ben dikkat ettim. Maske ve mesafeye dikkat ederdim. Belki de benim kusurumdan olabilir ya da özenli davranmayan bir arkadaşımdan ben bu virüsü kaptım bir şekilde. Bir birim virüs insan vücudunu hasta ederken benim vücudumda on bir birim virüs vardı. Sağlıklı beslenen, kötü alışkanlıkları olmayan, düzenli yaşamı olan bir insanım. Buna rağmen çokta hafif atlatmadım. Çok ağır da değildim ama 15 gün Şehir Hastanesinde yattım. Resmen yatağa yapıştım diyebilirim” diye konuştu.

“Potadan döndüm diyebilirim”
Bu virüs bazılarında çok etkili olmadığı halde kendisinin ağır geçirdiğini belirten Vali Memiş, "Ben hafif atlamadım bu hastalığı. Şunu fark ettim ki 50 yaşındayım. Erzurum’da grip dahi olmamıştım. Bu hastalık beni 15 gün boyunca halsizlik, ateş falan potadan döndüm diyebilirim. Halen sesim kısık, tam gücümü toplayamadım. Bugün işe başladım. Erzurum’u özledim, insanları özledim, cadde de yürümeyi özledim. Gerçekten tavsiyem vatandaşlara, kendilerini korusunlar. Bu işin şakası yok. Bana bir şey olmaz demeyin, yapabiliyor. Bu virüsün insanları hafif etkilediğini düşünmüyorum. Erzurum’da vaka sayıları arttı ama frene basacağız. Feci artış var, kırmızı olduk. Bütün vatandaşlardan ricam lütfen kurallara uysunlar. Dikkat edelim” dedi.

“Vücudum sitokin fırtınası denen şeyden geri döndü”
Virüsün psikolojik olarak olumsuz etkilediğini kaydeden Vali Memiş, “İnsan psikolojisini çok olumsuz etkiliyor ne olacağınızı bilmiyorsunuz. Ben orta şiddette atlattım, potadan döndüm ama ağırlaşabilirdim de. Vücudum sitokin fırtınası denen şeyden geri döndü doktorların ifadesine göre. Hiç şakası yok. Herkesin dikkatli olması lazım. Vatandaşlarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Yeniden hastaneler dolmaya başladı. Erzurum Şehir Hastanesi de artık alarm vermeye başladı. sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmalıyız” açıklamalarında bulundu.

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