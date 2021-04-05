Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Potadan döndüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Potadan döndüm

DHA

Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Potadan döndüm


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Valisi Okay Memiş, yakalandığı koronavirüsü yenerek görevine başladı. Ağır bir hastalık dönemi geçirdiğini söyleyen Vali Memiş, "Adeta potadan döndüm" dedi.
Covid-19 aşısının ilk dozunu 19 Şubat'ta, merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Hastanesi'nde yaptıran Vali Okay Memiş'in 18 Mart'ta yaptırdığı test, pozitif çıktı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Vali Memiş'in yaptırdığı son testin sonucu ise negatif çıktı. Bir süre evinde dinlendikten sonra bugün işbaşı yapan Vali Memiş, asayiş toplantısına katıldı. Sporcu olmasına rağmen ağır bir hastalık dönemi geçirdiğini söyledi. Bugün makamında yapılan asayiş toplantısı öncesi basın mensuplarına sağlığı ve Erzurum'da artan vakalarla ilgili açıklama yapan Vali Memiş, "Covid-19 süreci başladığından beri 1 yıldır beni maskesi göremezsiniz. Şu an maskesizim ama aramızda en az 3 metrelik mesafe var. Çok dikkat ettim. Kurallara çok uyudum ama yine ya benim dikkatsizliğimden veya özensizliğimden veyahut da bir vatandaş bir kardeşimizin artık ne şekilde olduysa özensizliğinden ben de bu virüsü kaptım. Aslında virüsü kapar kapmaz hemen hasta olunmuyor. Yoğun tempoda çalıştığımız için, normalde 1 birim virüs bir insanı hasta edebiliyor ama benim vücudumda neredeyse 10 birim virüs tespit edil. Ben 15 gün şehir hastanesinde kesintisiz yattım. Öyle hiç hafif geçirmedim bu hastalığı resmen yatağa yapıştırdı. Çok ağır da geçirmedim Allah'a şükürler olsun ama resmen potadan döndüm. Böyle bu sitokin fırtınası denen o şeye gittim, geldim. Ateşim çıktı, düşürmekte zorlandılar. Hem de sağlıklı beslenen, düzenli spor yapan ve hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir insanım. Bu demek oluyor ki bütün vatandaşların, herkesin dikkat etmesi lazım gerçekten bu işin şakası yok" diye konuştu.
'FRENE BASACAĞIZ'
Tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde; bütün hastanelerde uygulanan tedavinin aynısının kendisine de uygulandığını ifade eden Vali Memiş, "Bu virüsün henüz ilacı bulunmadığı için, muhtemel ilaçları uyguladılar. Bütün vatandaşlar gibi bende tepki gösterdim ve olumlu yönde gelişti her şey. Şehir hastanemizle gurur duyduk. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, halkımız da çok dua etti. Bu işin şakası yok. Tabii baştan beri yoktu. Birinci doz aşımı olmuştum ikinci doz aşımı olacağım sıra kovit geçirdim. İkinci defa kovit geçirme ihtimalide var. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamıma devam edeceğim. Erzurum'da vaka sayıları çok arttı yeniden kırmızı olduk. Frene basacağız ve en az turuncuya filan döneceğiz. Bunu başarmamız lazım. Vatandaşlarımız bunu başaracak, inanıyorum. Esnafımız, tüccarımız, iş adamlarımız, memurumuz, işçimiz, sanayicimiz vatandaşımız demeden hep birlikte bunu başaracağız" dedi.
'ANLAYIŞ BEKLIYORUZ'
Hastalıktan sonra hala sesinin tam yerine gelmediğini ve eski gücünde de olmadığını sözlerine ekleyen Vali Memiş şunları söyledi:
 "Yavaş yavaş toparlayacağım. Günde yarım saat yürüyüş bandında yürüyorum. Yeniden form tutmak için ama daha fazla gücüm de yok. Bu virüse karşı, 'Ben çok sağlıklıyım, ben gencim, ben dinamiğim' demeyin. Bugün asayiş toplantısında vaka artışlarını konuşacağız. Halkımızdan anlayış bekliyoruz, yoruldular biliyorum. Bir yıl oldu, bütün Türkiye'de bütün dünyada ama daha çok alanda olacağız onları korumak için. Lütfen herkes üzerine düşen görevi yapsın."FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-04-05 13:42:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karataş: “Millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısındayız”
YEREL HABERLER Karataş: “Millet iradesinin yanında, vesayet ...
Korona virüsü atlatan Erzurum Valisi Memiş: “Potadan döndüm” Erzurum Valisi Memiş Covid-19 sürecinde yaşadıklarını anlattı “Virüs beni yatağa yapıştırdı”
YEREL HABERLER Korona virüsü atlatan Erzurum Valisi Memiş: “Potadan ...
ESTP’den bildiri açıklaması
YEREL HABERLER ESTP’den bildiri açıklaması
ETÜ, Yükseköğretim Dergisi’nde yer aldı
YEREL HABERLER ETÜ, Yükseköğretim Dergisi’nde yer aldı
Short Track yarışçıları istedi, Başkan Orhan geri çevirmedi
YEREL HABERLER Short Track yarışçıları istedi, Başkan Orhan geri ...
Sivaslı, Ardahan ve Bayburt’ta KYK yurtları ziyaret etti
YEREL HABERLER Sivaslı, Ardahan ve Bayburt’ta KYK yurtları ziyaret ...
Kahvehaneler iftar sonrası izin istedi
YEREL HABERLER Kahvehaneler iftar sonrası izin istedi
GSİM ile STK’ların işbirliği zirvesi
YEREL HABERLER GSİM ile STK’ların işbirliği zirvesi
Çelebi’den Avukatlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Çelebi’den Avukatlar Günü mesajı
Erzurum-Tekman karayolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksatıyor
YEREL HABERLER Erzurum-Tekman karayolunda yaşanan heyelan ulaşımı ...
Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı
YEREL HABERLER Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İttifak Holding ...
Ersan Parlatan: “3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: “3 puanla dönmenin mutluluğunu ...
Yılmaz Vural: ”Aldığımız bu sonuçla büyük bir yara aldık” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: “Konyasporlu futbolcular yattı mı kalkmıyor, adeta oyunun içine ettiler”
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: ”Aldığımız bu sonuçla büyük bir yara ...
B.B Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-2
YEREL HABERLER B.B Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-2
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor : 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor : 2 (Maç ...
B.B Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER B.B Erzurumspor - İttifak Holding Konyaspor ...
Kısıtlamada Palandöken´de adrenalin
YEREL HABERLER Kısıtlamada Palandöken´de adrenalin
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2 (İlk ...
Milletvekili Aydemir’den sert tepki
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den sert tepki
ERKON “Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası”na start verdi
YEREL HABERLER ERKON “Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası”na start ...
Polonya Basketbol Ligi’ne Erzurum mührü
YEREL HABERLER Polonya Basketbol Ligi’ne Erzurum mührü
Palandöken geçidi ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Palandöken geçidi ulaşıma açıldı
Ayvalı Barajında balık üretimi başladı Erzurum’dan yurt dışına balık pazarlıyor
YEREL HABERLER Ayvalı Barajında balık üretimi başladı Erzurum’dan ...