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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken’de adrenalin tavan yaptı Gökyüzünde süzüldüler

İHA

Palandöken’de adrenalin tavan yaptı Gökyüzünde süzüldüler

Palandöken Kayak Merkezi, Freestyle Snowboard Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Renkli görüntülere sahne olan şampiyonada zevkli ve heyecanlı anlar yaşandı.
Ejder 3200 A.Ş. ve Türkiye Kayak Vakfı tarafından Palandöken’de ‘Freestyle Snowboard Şampiyonası’ düzenlendi. Ana sponsorluğunu Kar Spor’un üstlendiği şampiyonada Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen 15’i kadın 73 sporcu rampalardan atlayışlar yaptı. Kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen yarış sırasında metrelerce havalanan sporcular gökyüzünde adeta süzüldü. Zevkli ve heyecanlı anların yaşandığı şampiyonanın ödül töreni de bir hayli keyifli geçti.
Uluslararası yapacağız
Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, Türkiye’de Palandöken’de ilk kez gerçekleştirilen bu özel yarışmaya uluslararası bir boyut kazandırmak istediklerini bildirdi. Türk Kayak Vakfı'yla organize edilen şampiyonaya çok başarılı isimlerin katıldığını belirten Genel Müdür Bağrıyanık, “Türkiye’nin en büyük snow parkında başarılı bir organizasyona imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz bu gibi organizasyonları uluslararası katılımla yapmak olacak” dedi.
Büyük ilgi gördü
Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ejder 3200 A.Ş., tarafından hazırlanan snowparkın bu yıl büyük bir ilgi gördüğünü belirten Başkan Alaftargil, şunları söyledi. “Snow parkımızdan güzel geri dönüşler alınca böyle bir yarışı organize edelim dedik. Çok başarılı bir organizasyon oldu. Önümüzdeki yıl daha geniş kitlelere yaymak istiyoruz.”
İşte şampiyonlar
Büyük heyecana sahne olan yarışmanın kadınlar kategorisinde birinciliği Şule Özcan elde ederken, Gülşah Yakut ikinci Hülya Seda ise üçüncü oldu. Erkeklerde de Hasan Kemaloğlu birincilik kupasını kaldırdı. Elet Hall ikinci, Deniz Altınok da üçüncü olarak madalyaların sahibi oldu.
Sporculara ödül yağdı
Sonuçların açıklanmasının ardından düzenlenen ödül törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, Çek Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Pavel Vacek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil ve yönetim kurulu üyeleri sporcularına ödüllerini verdi.

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