BB Erzurum’da gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BB Erzurumspor Konyaspor mağlubiyetinin ardından çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 33. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde sürdürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışmada tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'ın oyuncularını sık sık uyardığı öğrenildi. Antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı. BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.