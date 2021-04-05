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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Göğebakan'dan avukatlar günü mesajı

İHA

Başkan Göğebakan'dan avukatlar günü mesajı

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, kanun hâkimiyetinin ve hukukun üstünlüğünün en önemli unsurları olmanın yanında insanların savunma hakkını üstlenerek demokrasinin yaşanmasında ve gelişmesinde de önemli bir konuma sahip olan meslektaşlarının 5 Nisan avukatlar gününün kutladı.
Başkan Göğebakan, vaka oranlarının büyük oranda arttığı Erzurum'da halkı sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet etti.
Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatların bu özel gününü kutlayan Baro Başkanı Talat Göğebakan, mesleğin ve yargının tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere kavuşma dileklerini yeniledi. Demokrasi ve hukuk devletinin vazgeçilmezi olan savunma hakkının, toplumsal barışı ve adaleti güçlendirmesi yanında, bireyin kendini ifade etmek ve uğradığı haksızlığı gidermek amacıyla başvurduğu en medeni yol olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmelerinin temel şartlarından birisi de, adaletin sağlanmasıdır. Savunma makamının temsilcisi olan avukatlarımız, kişileri hakları konusunda bilgilendirip, yönlendirmekte, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olarak önemli bir görevi yerine getirmektedirler. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatlar, çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Savunmanın temsilcileri avukatların olmadığı yerde adil yargılama olmaz. Adalet bir toplumda en üstün değerdir ve bu nedenle de vicdanlarda en üst düzeyde özümsenmesi gerekir. Adalet toplumların geleceğinin de en önemli güvencesidir. Adil olmayan ve yargısını adil çalıştıramayan bir ülkenin uzun süreli huzurlu bir biçimde ayakta duramayacağı bilinmelidir. Adaleti sağlayacak olan da yargı olduğuna göre, çağdaş demokratik sistemlerde olduğu gibi, özgürlükçü demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi olan, her türlü iç ve dış etkenlerden arınmış, tam bağımsız yargı sistemini oluşturmamız gerekmektedir. Yargının asli unsuru olan tarafsızlık da ancak bu şekilde gerçekleşecektir. Tüm meslektaşlarımın gününü kutlarken, görevi başında şehit edilen avukat, hakim, savcı, polis, asker, öğretmen, doktor ve tüm vatan evlatlarını Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum."
Koronavirüs vakalarının Erzurum'da hızla yükseldiğini sözlerine ekleyen Başkan Talat Göğebakan, halkın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması çağrısında bulundu. Göğebakan, "Bu virüsle top yekûn mücadele edersek başarılı oluruz. Bu kötü günlerde fedakârca çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, polis ve askerimize minnettarız. Onların canı pahasına verdiği bu mücadeleye bizde ortak olmalıyız" dedi.

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